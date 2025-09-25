Gulyás Gergely bízik abban, hogy a főváros saját hatáskörben meg tudja oldani, ne bénuljon meg a közlekedés

kormányinfó;

2025-09-25 11:36:00 CEST

A kormánypárti TV2 a taxistüntetésről kérdez, Gulyás Gergely azt mondta, abban bízik, hogy a főváros saját hatáskörben meg tudja oldani, hogy ne bénuljon meg a közlekedés.

A csatorna azt vizionálja, hogy nyugatról bevándorlók érkeznek Magyarországra, és emlékeztet, hogy a Tisza Párt támogatta azt a jelentést, amely elítéli Magyarország migrációs politikáját. Gulyás Gergely szerint az EU semmit nem értett meg az Orbán-kormány szerinte többségivé vált, migrációs álláspontjából. Az EU a déli határzárat igyekszik tönkretenni, a Tisza Párt pedig szerinte az EU pártján áll.