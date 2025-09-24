Egymással kergetőznek Budapest belvárosában a rendőrök és a tiltakozó taxisok

demonstráció;taxirendelet;taxistüntetés;

2025-09-24 21:33:00 CEST

Hatalmas rendőri készültség volt tapasztalható szerda este Budapest belvárosában, miután tiltakozó taxisok egy csoportja több helyszínen forgalomlassító demonstrációba kezdett – derül ki a Telex helyszíni tudósításából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, szerda reggel a Hősök terén és a Városház utcában a szervezők közlése szerint több mint száz taxi tüntetett a rájuk vonatkozó rendelet elfogadása ellen. Követelésük az volt, hogy az önkormányzat vonja vissza a taxis személyszállításra vonatkozó javaslatot. Emellett a speciális gazdasági viszonyokhoz igazodó, taxiférőhelyekhez kötött létszámszabályozás haladéktalan bevezetését kérték, amely alapján új férőhelyek csak a taxis szakmai szervezetek többségének jóváhagyásával jöhetnének létre. Követeléseik között szerepelt továbbá az 1400 forintos alapdíj, az 561 forintos kilométerdíj és a 140 forintos percdíj tarifák bevezetése is.

Este 7 óra körül a taxisok csoportosan felhajtottak az Erzsébet hídra mindkét irányból, majd megálltak a híd közepén, ezzel akadályozva a forgalmat. A rendőrség felszólítására néhány percen belül továbbindultak. Bár a hidat nem tudták lezárni, a portál tudósítója szerint a demonstrálók lassú haladással továbbra is igyekeztek akadályozni a közlekedést az Erzsébet híd és az Astoria között, valamint a belváros több utcáján. A hídnál fokozott rendőri készültség volt, a buszok és az autósok csak lépésben tudtak haladni. A beszámolók szerint a rendőrök a csoportosan haladó taxik közé álltak, és „menjenek már” felszólításokkal próbálták gyorsabb haladásra bírni őket. Este nyolc óra körül tíz taxi lezárta a Szabad sajtó út Astoria felé vezető két sávját. „Nagyjából öt percig tudnak egy ilyet tartani, aztán jönnek a rendőrök, és szétszedik őket” – közölte a Telex munkatársa. A rendőrök felszólítása után a taxik kicsit arrébb ismét lassították a forgalmat.

Délelőtt is történt egy hasonló akció: a bejelentett tüntetéstől eltérően a taxisok a Margit hídon és az Andrássy úton kezdtek demonstrációba. A rendőrség a hivatalos tájékoztatás szerint megtette a szükséges intézkedéseket.