Kérdezzék a papot

Hadházy Ákos bejelentették, hogy a Ferenciek terén folytatják, megerősítik ott a templom védelmét? - kérdezte a Mandiner. Gulyás Gergely szerint a pap véleményét kell meghallgatni, ennek megfelelően kell eljárni.
2025-09-25 11:36:00 CEST
Hadházy Ákos bejelentették, hogy a Ferenciek terén folytatják, megerősítik ott a templom védelmét? - kérdezte a Mandiner. Gulyás Gergely szerint a pap véleményét kell meghallgatni, ennek megfelelően kell eljárni.
A gazdaságnak mondott luxusbirtokot egyfajta élménytúra keretében mutatják be, a kilátást mobilkilátók segítik majd, és az érdeklődőket szafarival is kecsegtetik, ha nem zárják el a legelésző zebrákat, bölényeket, antilopokat.