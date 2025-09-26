Újranyit a Kádár étkezde

Gerendai Károly;vendéglátás;gasztronómia;Costes;

Visszatér a Klauzál tér legendás kifőzdéje, amibe Gerendai Károly és cégbirodalma, a Costes csoport lehelt új életet.

Több mint öt éve van zárva a pesti Klauzál tér egykor legendás étkezdéje, a Kádár, amely 1957 óta működött megszakítás nélkül, de a koronavírus-járványt nem élte túl. A 2020 márciusában bezárt helyről évekig nem lehetett semmit hallani, majd két évvel ezelőtt felröppent a hír, hogy Gerendai Károly megvásárolta. A több Michelin-csillagos éttermet is üzemeltető Costes csoport csak az anyagi hátteret adta a piros kockás terítős, ikonikus kifőzde újraélesztéséhez, a koncepció kezdettől az volt, hogy a régi helyet szeretnék feltámasztani egykori formájában, hajdan kedvelt ételeivel és klasszikussá vált hangulatával.

Ez volt a régi Kádár utolsó tulajdonosa, Orbán Sándor és felesége akarata is, akik a frekventált helyen lévő étkezdét csak olyannak akarták átadni, aki tovább élteti a csaknem 70 éves legendát. Az újranyitás éppen azért tűnt egyszerűnek, mert Gerendai Károly nem akarta átalakítani a Kádárt, amivel kapcsolatban azonban kezdettől számtalan meglepetés érte.

Először is az, hogy a Klauzál téren egykor nyomdaként működött, raktárként bejegyzett ingatlanban 1957-ben megnyitott étkezdének nem volt működési engedélye. Majd sorra jött a többi kihívás, például, hogy a mai szabványoknak megfelelő konyha már nem fért el a régi helyen, ezért is kellett megvásárolni a szomszédos lakást. Volt probléma a pincében egy engedély nélkül, valamikor eltüntetett támfalból is, majd az áramhálózat korszerűsítése sem ment simán, és még vannak feladatok.

Ám a Kádár újranyitásának híre meglepően gyorsan terjedt, lépten-nyomon erről kérdezték Gerendait. Mint a csütörtöki sajtótájékoztatón mesélte, még néhány napja, külföldről hazatérve a vele egy gépen repülő magyar csoport körében is ez volt a fő téma. „Soha ennyi érdeklődést nem tapasztaltam új étteremnyitás előtt. Az utcán, a benzinkúton szólítanak le, hogy ‘Mikor nyílik már a Kádár?’ Ez egyértelmű jelzés, hogy a régi vendégek is várják a visszatérést.” - mondta.

Tény, hogy miközben erről beszélt, és javában tartott a megújult Kádár bemutatása, folyamatosan a kirakatba kitűzött étlapot böngészték az arra járók, és sorra akartak betérni közülük többen ebédre. Mint megtudtuk: a kifőzde egyelőre szűkített étlappal, hétfő és vasárnap kivételével naponta 11-17 óra között lesz nyitva, de sólet több formában is állandóan szerepel a kínálatban. Az ételeket az eredeti receptek alapján készítik, vagy majdnem ugyanúgy, miután a megörökölt füzetben csak a hozzávalók szerepeltek, azok mennyisége azonban nem.

A törzsvendégek és gasztrobloggerek, szakértők és séfek segítségével újra alkotott receptúrák nyomán köszönnek vissza a régi idők ízei. Az Alföldi májgaluska leves (1680 forintért) és a húsleves maceszgombóccal (1760-ért) vezeti fel a hagyományos magyar konyhára épített étlapot, amiről már az első körben sem hiányozhatott a paprikás csirkecomb galuskával (2980), a kis és nagy adagban tálalt székelykáposzta (2470-3170 forintért), a tökfőzelék fasírozottal (2370), simán (1650) és az ötféle feltéttel - tojástól a libacombig - szervírozott sólet. A desszert szekciót az aranygaluska borhabbal és a mákos nudli jelenti vaníliakrémmel, miközben sem a hagyományos szóda, sem a kijáratnál ülő fizetőpincér nem hiányzik az étkezdéből.

A falakon a régi fotók, a régi törzsvendégekkel. Egyedül annyi változik, hogy lehet majd asztalt foglalni az étkezdében, viszont tovább él a közös asztal hagyománya, miszerint ha csak ketten ülnek egy négyfős asztalnál, teltház esetén az időközben érkezőket hozzájuk ültetik majd. Ez is a Kádár-élmény része - hangsúlyozta Gerendai.