Másfél hónapra leáll az iváncsai akkugyár

2025-09-25 12:55:00 CEST

A dolgozókat nappali műszakba rakják át, képzéseken vesznek majd részt.

Október elejétől november közepéig leállítják a gyártást az SK On iváncsai gyárában – írja a cég közleménye alapján a Telex.

A leállás idejére

a cég dolgozóit nappali műszakba rakják át, és ők a termelés helyett képzéseken vesznek majd részt.

A cég tájékoztatása szerint a szokásosnál hosszabb leállás alatt lehetőségük lesz alaposan átnézni és leellenőrizni az iváncsai gyárat. A közlemény alapján az elmúlt időszakban a korábban tervezettnél nagyobb mennyiségben gyártottak akkumulátorokat, így a másfél hónapos leállás alatt is el tudják látni az ügyfeleiket.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR igazgatója szerint a karbantartás után a termelést fokozatosan újra fogják indítani. A magyar munkavállalók közül ebben az időszakban a tájékoztatás szerint nem fognak senkit elbocsátani.

A Telex kiemeli, az, hogy a korábban többségében váltott műszakokban dolgozó alkalmazottakat a következő másfél-két hónapra nappali műszakra rakják, azt jelenti, hogy

ők ebben az időben elesnek az éjszakai és hétvégi pótlékoktól, ami sokak megélhetésének fontos része volt.

A portálnak nyilatkozó dolgozók szerint a leállás mögött valójában sokkal súlyosabb problémák állhatnak, mint ahogy a cég azt kommunikálja. Ők úgy tudják, hogy Donald Trump EU-val szemben bevezetett vámjai miatt az SK az európai gyártás ideiglenes visszafogása mellett döntött, és az amerikai ügyfelek igényeit inkább a világ más részein lévő gyáraival próbálja majd meg kielégíteni.