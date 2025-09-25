Magyar Péter: A hatalom közmunkásokkal viteti ki a közpénzen gyártott hazug fideszes szórólapokat

Fidesz;szórólapozás;közmunkások;lejáratás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-25 16:35:00 CEST

A Baranya megyei Szőkéden videófelvétel is készült az egyik ilyen esetről.

Odáig süllyedt ez az aljas hatalom, hogy országszerte közmunkásokkal szóratja ki a közpénzen gyártott hazug fideszes propagandaanyagot – posztolta csütörtökön Magyar Péter. Az állítást bizonyítandó, egy videófelvételt is mellékelt, amely a Baranya megyei Szőkéden készült. Egy a Tisza Párt vagy az egyik Tisza Sziget önkéntese a Nemzet Hangja feliratú pulóverben kérdezi a sárga színű, a Tisza Pártot lejárató szórólapokat kézbesítő közmunkással (csak a hangja hallható), aki a helyi önkormányzat alkalmazásában áll.

– Megnézhetem ezt, kérdezi az ellenzéki aktivista, és kézbe veszi a nem létező Tisza-adót reklámozó, sárga színű szóróanyagot, és érdeklődik, hogy ezt közmunkában szórják-e. – Azt mondták, hogy ezt szórjuk ki – mondta közmunkás és át is adta a köteget. Azt nem tudta megmondani, hogy a polgármester fideszes-e, de szerinte csak egy éve van velük, amivel arra utalt, hogy a tavaly önkormányzati választáson nyert.

A videón a tiszás önkéntes arról is beszél, hogy ő Szentlőrincen a saját szemével látta, hogy közmunkásokkal szóratják ki a fideszes propagandát, de hogy már Szőkéden is, azt nem tudta, és nem is érti. – Ezt teljes mértékben törvényellenes. A fideszes polgármester szóratja közmunkásokkal a Tisza-adót Baranya megyében. Köszönjük, Orbán Viktor, hogy idáig süllyedtünk – fakadt ki, amire a közmunkás nem tudott válaszolni, csak azt hajtogatta, hogy ő nem ért hozzá, de nekik ezt mondták, ezt kell csinálni.

Magyar Péter a posztjában tanulságként megállapította, hogy a közmunkások feladata az lenne, hogy a településeket rendezettebbé és tisztábbá tegyék. – Ehhez képest Orbánék arra kényszerítik őket, hogy szemetet szórjanak. Orbán Viktorék naponta követnek el nyílt választási csalást – vonta le a következtetést a Tisza Párt elnöke, megjegyezve, hogy az érintett település álcivil polgármesterének becses neve: Varga Judit, mint a volt feleségéé. A Nemzeti Választási Iroda honlapján az szerepel, hogy tavaly június 9-én a polgármesteri címet Henczné Varga Judit, aki függetlenként lett a település vezetője.