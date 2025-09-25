Donald Trump mar-a-lagó-i birtokán lép fel a Frankel Leó utcai zsinagóga főkántora

fellépés;zsinagóga;Donald Trump;Frankel Leó út;

2025-09-25 16:09:00 CEST

Nógrádi Gergely magyar, zsidó, olasz, spanyol és amerikai dalokat fog előadni az amerikai elnök floridai rezidenciáján a birtok megvásárlásának negyvenedik évfordulójára rendezett ünnepségen.

A Frankel Leó utcai zsinagóga főkántora, Nógrádi Gergely is fel fog lépni Donald Trump Mar-a-Lagó-i birtokán, azon a rendezvényen, amelyen a floridai rezidencia megvásárlásának negyvenedik évfordulóját ünneplik – írja a Blikk.

„Az Egyesült Államokban már többször koncerteztem, leggyakrabban a nemzetközi hírű gitárvirtuóz, az Amerikában élő Gyorgy Lakatos – azaz Lakatos György – volt a partnerem. Ma már a testvéremként tekintek rá, így külön öröm, hogy az Egyesült Államok elnökének mar-a-lagói birtokán is együtt léphetünk fel” – nyilatkozta Nógrádi. A lap szerint a fellépés ugyan december 9-én és 10-én lesz, az előkészüeletek már hónapok óta tartanak.

„Óriási megtiszteltetés egy ilyen meghívás, hiszen mégis csak a világ egyik legnagyobb hatalmú embere előtt mutatkozhatunk be”

– mondta a washingtoni magyar nagykövetségen a Magyar Kultúra és Művészet Tiszteletbeli Követe címmel kitüntetett főkántor, aki magyar, zsidó, olasz, spanyol és amerikai dalokat fog előadni Trump rezidenciáján egy nemzetközi összetételű szalonzenekar kíséretével.

„A programot mi állítottuk össze, de előzetesen jóvá kellett hagyatni. Egy kétezer négyzetméteres bálteremben lépünk majd fel, ahol elvileg tilos a mobiltelefonok használata”

– tette hozzá az 54 éves művész.

A rendezvénnyel a birtok megvásárlásának negyvenedik évfordulóját ünnepli meg Donald Trump. A meghívottak közül aki kettesben szeretne uzsonnázni az elnökkel annak aranyozott teaszobájában, az ötmillió dollárért (1,665 milliárd forint) teheti ezt meg, a kisebb igényűek – vagy kevésbé tehetősek – egymillió dollárért (333 millió forint) csoportos vacsorán vehetnek részt a vendéglátójukkal – írja a lap.