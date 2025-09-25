Medence, wellnessrészleg, gasztrotér – Kiderült, mit terveznek az új tulajdonosok a Lázár János által elajándékozott kastélyokban

pályázat;Lázár János;kastélyprogram;Jászai Gellért;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-09-25 16:03:00 CEST

Elárulták, melyik pályázati nyertes mit vállal leendő kastélytulajdonosként.

Immár tudni, milyen vállalások mentén ítélték oda a nemzeti örökségünk részét képező kastélyok tulajdonjogát a nyertes pályázóknak – írja a 24.hu.

A portál korábban hiába kérte ki az Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) a kastélyprogrammal kapcsolatos iratokat, a tárca érvelése szerint a kérés idő előtti, mivel még nem adták át az épületeket. A 24.hu azt akarta megtudni, hogy milyen vállalásokat, fejlesztéseket írtak bele a pályázatukba azok a cégek, alapítványok, önkormányzatok, amelyek Lázár János miniszter döntése értelmében az állami pénzből felújított kastélyokhoz ingyen, fejlesztési-működtetési vállalásokért cserébe jutottak hozzá. Bár a kérést megtagadták, kivonatolva feltették a kormányzati honlapra, hogy melyik pályázati nyertes mit vállal leendő kastélytulajdonosként, és mennyi pénzt költ majd a következő harminc évben az ingatlanra.

E szerint például a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó távközlési cég, a 4iG Nyrt. tíz éves időtávlatban 6,7 milliárd és 10 milliárd forint közötti összeget invesztálna a pár éve gyönyörűen felújított dégi Festetics-kastélyra.

A pincébe multifunkcionális és kiszolgáló térsort tervez wellness és rendezvény funkcióval, az oldalszárnyakban lakosztályokat alakít ki, illetve az épületbe egyedi rendezvényhelyszínt tervez.

Helyreállítja a Kiskastély együttesét (Kiskastély, Kocsiszín, Autómobil-garage, Műhely), és a Kiskastélyhoz közel, egy félreeső parkrészben medence és a hozzá tartozó kiszolgáló strandépület létesítését tervezi.

A Forbes összefoglalója szerint a cikkből az is kiderül, hogy

a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Viarum Invest Kft. 14 milliárd 20 millió forintot ígért a pályázati anyagában a tatai Esterházy-kastély működtetésére. A tíz évre szóló felújítási programjában pedig 3 milliárd forint értékű beruházásról írt. Kávézó-cukrászdát, szálláshelyeket, nemzetközi mérnökcsapatok számára oktatási és továbbképzési központot, rehabilitációs intézményt tervez. A képzéseken résztvevők, a páciensek és gondozóik, vagy egyéb szállóvendégek számára szálláshelyeket építene ki.

karbantartásra a Révész Logisztikai Holding Zrt. ígérte a legtöbb pénzt, 3 milliárd 394 millió forintot ( füzérradványi Károlyi-kastély). Beruházásra 4,1 milliárd forintot ígért a következő tíz évben. Gasztroteret, wellness és rekreációs szolgáltatásokat, valamint szállásokat alakítana ki a kastélyegyüttes területén, a villaépületeket pedig apartmanokká alakítja át.

a sopronhorpácsi Széchenyi-kastély esetében Tiborcz István korábbi üzlettársának, Paár Attilának cége, a PBE Kft. 4 milliárd forintot szán felújításra a következő tíz évben, működtetésre pedig 5,3 milliárdot. A kastély a többihez képest rosszabb állapotban van, komolyabb felújításra szorul, talán ez magyarázza, hogy nem szerepel sem wellness, sem gasztrotér a pályázati anyagban.

Az új tulajdonosoknak nemcsak különféle beruházásokra kellett vállalásokat tenniük, hanem arra is, hogy a kastélyparkot az év minden napján 10 és 19 óra között mindenki számára ingyenes nyitva tartják, a kastélyokban működő múzeum, közgyűjtemény látogathatóságát pedig az év 300 napján biztosítják.