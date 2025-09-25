„Aki ártatlan, nem így viselkedik!” – Tüntettek csütörtök este a Szőlő utcai javítóintézetnél

KDNP;tüntetés;Semjén Zsolt;Budapesti Javítóintézet;

2025-09-25 20:37:00 CEST

A KDNP elnökségének nem voltak „Zsolt bácsival” kapcsolatos értékelhető információi az elmúlt években - mondta lapunknak Gaal Gergely, a KDNP-ből nemrég kilépett politikus.

Frissen alapított szervezete, a Merj Magyarország Párt! a Szőlő utcai javítóintézet előtt tartott demonstrációt csütörtök este. A politikus a Népszavának leszögezte: a Semjén Zsolttal kapcsolatos szóbeszéd soha nem kerültek szóba a kisebbik kormánypárt vezetésében.

Gaal Gergely kérdésünkre elárulta, amíg a Semjén Zsolt állítólagos érintettségéről posztoló Káncz Csabánál szerdán öt fegyveres rendőr jelent meg, hogy elkobozzák a számítógépét, saját magánvádas feljelentéséről, amelyet a kormányfő-helyettes ellen tett, két hónap után sincsenek információi. Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Semjén Zsolt és a kormánytagok visszaélhetnek-e az igazságszolgáltatás és az átvilágítás működésével, de azt aláhúzta: a KDNP eddig is elárulta a saját szavazóit.

A szervezet demonstrációján körülbelül 30 ember jelent meg. A zuhogó esőben Gaal Gergely pártelnökként arról beszélt a demonstrálóknak: „Követelni kell a tisztességes vizsgálatokat a gyermekvédelemben. Ki kell kényszerítenünk az összeomlás alatt álló rendszer átalakítását.”

Egy fiatal férfi szerint totális pánikot mutat, ahogy az Orbán-kormány két napja viselkedik. - Aki ártatlan, akinek nincs vaj a füle mögött, az biztosan nem így jár el - mondta lapunknak. Egy vele tüntető hölgy viszont elárulta: ugyan Semjén Zsolt parlamenti védőbeszéde rosszul sikerült, ő nincs száz százalékig meggyőződve arról, hogy a miniszterelnök-helyettes bűnös. - Amíg nem rendel el átfogó, transzparens vizsgálatot magával szemben a kormány, fenntartja a társadalom gyanakvását - szögezte le.

Egy idősebb kutyapártos aktivista nevetségesnek tartja Orbán és Semjén hétfői érvelését, miszerint a kormánytagok nemzetbiztonsági átvilágítása kizárja, hogy a kormányfő-helyettes legyen a parlamentben megszólított „Zsolt bácsiként”. - A C típusú átvilágítást szakszolgálat végzi, amely túl van terhelve. De Semjén Zsolttól még egy eldobható búcsúajándékot sem vennék - tette hozzá.