„Ne hallgassatok tovább! Lépjetek elő!” – Nyílt levelet írt sorstársainak Pop Mert, a bicskei pedofilügy áldozata

„A történelem most újra ismétli önmagát. A Szőlő utcai javítóintézet és Juhász Péter Pál körül kibontakozó botrány ugyanolyan mintázatokat hordoz: elhallgatás, gyanúk, hatósági mulasztások, és ismét gyerekek, fiatalok, akiknek a biztonsága kérdésessé vált” – olvasható abban a levélben, amelyet Pop Mert, Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori igazgatójának az áldozata küldött szerkesztőségünknek csütörtökön.

Pop Mert nyílt levelét azzal kezdi, hogy amikor csaknem egy évtizede a bicskei gyermekotthon ügye nyilvánosságra került, sokan azt hitték, soha nem fog fény derülni az igazságra, de a média, a társadalom és a bátor hatósági szereplők végül mégis utat nyitottak az áldozatok szavának.

„Ne hallgassatok tovább! Ne maradjatok a sötétben, a hidegben, a bizonytalanságban. Lépjetek elő! Ahogyan mi is megtettük annak idején, Ti is megtudjátok! Most figyel az ország, most a társadalom készen áll meghallani a ti hangotokat. Eljött az idő a reményre, eljött az idő, hogy az igazság fényre jusson. A társadalom kész hathatós segítséget nyújtani a számotokra, s lehet a mostaninál egy sokkal boldogabb életetek”

– szólította meg a Budapesti Javítóintézet egykori igazgatója, Juhász Péter Pál áldozatait. Azt tanácsolja nekik, hogy először egy barátnak, közeli családtagnak, nevelőnek, tanárnak, pszichológusnak vagy egy kezelőorvosnak meséljék el a történeteiteket. Hozzátette, bátran keressenek fel ügyvédeket, szerinte lesz aki önzetlenül segíteni fog.

„Ez az üzenet nemcsak azoknak szól, akik a Szőlő utcai esetben érintettek lehetnek, hanem minden gyermekotthonban élő fiatalnak Magyarországon. Ha bántalmazás, megalázás, erőszak ért titeket, ne maradjatok egyedül a fájdalommal. Ha áldozat vagy, szólalj meg – akárkinek, akárhogy, de beszélj róla. Mert csak így érhetjük el, hogy másokkal ne történhessen meg az, ami veled, velem, velünk megtörtént, és csak így tudunk számotokra biztonságot adni” – írta. Majd a politika felelősségére tért ki, szerinte egy ilyen ügyben nem lehet helye számításnak, hideg politikai logikának.

„Most minden közéleti szereplőnek meg kell mutatnia, hogy az áldozatok biztonsága az első. Néhány politikus képes volt érzékenyen reagálni, megértve, hogy itt emberi sorsok, gyerekek élete a tét. Ez a helyes út: emberségből kiindulni, nem pedig hatalmi érdekből. Azonban sajnos nem mindenki így cselekszik”

– fogalmazott, majd Dobrev Klára ötmillió forintos felajánlását említette, amely a szándék ellenére „mélységesen félrevezető és káros” gesztusnak tart.

Pop Mert úgy látja, nem a politikusok dolga pénzdíjakat felajánlani folyamatban lévő büntetőügyekben. Ez a rendőrség feladata, mert csak ott lehet a szándék valóban pártatlan és tiszta. Egy politikus nem teheti a bizonyítékkeresést a saját politikai érdekei szolgálatába – fejtette ki. „Vajon belegondolt Dobrev Klára, mit érezhet egy áldozat, amikor egy pénzjutalom formájában kerül szóba az igazság? Vajon milyen bizonyítékot képzel el? Képeket? Videókat? Hangfelvételeket? Ezekben az ügyekben nincsenek tárgyi bizonyítékok vagy csak ritkán. Egy dolog marad: az áldozatok bátor szavai, tanúvallomásai. Ahogy Bicskén is, úgy most is a logikai lánc, a vallomások egymásra épülése vezethet el az igazsághoz. Nem pénz, nem pártpolitika” – hívta fel a figyelmet.

Majd hozzátette: „Kérem Dobrev Klárát, hogy az általa felajánlott 5-5 millió forintot helyezze egy alapba, mely alapból az áldozatokat lehet segíteni a jövőben. De minimum fontolja meg ennek lehetőségét. Hálásan Köszönöm!” – üzente a Demokratikus Koalíció elnökének.

A Szőlő utcai ügy nem csupán egy újabb botrány. Ez tükör, amelyet a társadalom elé tartanak a legkiszolgáltatottabbak. A kérdés most az: leszünk-e elég bátrak belenézni, vagy megint félrefordítjuk a fejünket? Hagyjuk-e kihűlni a kérdést? Én azt mondom: most nem lehet hallgatni. Nem lehet játszmázni. Most az áldozatokért kell kiállni – mindannyiunknak

– szólított fel a bicskei gyermekotthon egykori pedofil igazgatójának áldozata. Szerinte

a bicskei ügy azért válhatott sikeressé, mert voltak, akik nem hagyták, hogy a fiatalok hangját elnyomja a bántalmazó, a felettes hatalom, a félelem és a közöny.

Pop Mert külön kiemelte a nyomozást végző rendőrök és ügyészek munkáját. Szerinte egy nyomozás „nem hit kérdése, a nyomozónak nem elhinnie kell az igazat, hanem gondosan meghallgatni”, ahogyan ez történt az ő esetükben is. „Négy tényező – a nyilvánosság, a társadalom ereje, a bátor kiállás és a szakszerű hatósági munka – ma is elengedhetetlen” – emlékeztetett.

