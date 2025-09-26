Bolti rablók bántalmazták a szombathelyi színház egyik színészét

bántalmazás;Szombathely;rablási kísérlet;szombathelyi Weöres Sándor Színház;

2025-09-26 13:31:00 CEST

Az eladók védelmére kelt. A feltételezett támadókat elfogták.

Verekedésbe és rablásba torkollt egy lopási kísérlet Szombathelyen – derül ki a rendőrség tájékoztatásából.

Közlésük szerint csütörtökön, 14 óra környékén kaptak bejelentést, hogy verekedés van a Paragvári úton egy üzlet előtt. Minden onnan indult, hogy a boltba betért két férfi, akik dezodorokat és alkoholt próbáltak meg elvinni fizetés nélkül. Ezt az egyik eladó észrevette, majd szólt a kolléganőjének is. Felszólították a két férfit, hogy pakolják vissza az árut, egyikük engedelmeskedett is, majd kisétált. A másik azonban nem adta vissza a nála lévő dezodorokat. Amikor a két nő közölte vele, hogy ebben az esetben rendőrt hívnak, a férfi meglökte őket. Ezután a bolt ajtaját kezdte el ütni, mire egy vásárló a segítségükre sietett. A támadó viszont többször bántalmazta a férfit az üzletben és az utcán is, aki a dulakodásban megsérült.

Ezután egy, a rabló társaságához tartozó 38 éves férfi odalépett, és belerúgott a már földön ülő, erősen vérző férfiba. A kiérkező rendőrök elfogták a két férfit, és bevitték őket a kapitányságra. Az idősebb férfit garázdaság vétség, a fiatalabbat pedig rablás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki. Utóbbit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház pénteki közlése szerint egyik színészük, Horváth Ákos volt az, aki a két eladó segítségére sietett. Mindenkit megnyugtattak, hogy kiengedték a kórházból. Bár sérülései megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. A színház posztját azzal zárta, hogy büszkék Horváth Ákosra, amiért nem maradt közömbös, és egy veszélyes helyzetben védelmére kelt azoknak, akiket jogtalanul bántalmaztak.