A fideszes többség megszavazta, hogy kiemelt ügyekért felelős tanácsnok legyen az ittas vezetésen kapott Esze Tamás

2025-09-26 12:55:00 CEST

A politikust öt hónap alatt sem hallgatták ki gyanúsítottként.

Bár már közel öt hónap eltelt azóta, hogy ittas vezetésen kapták Esze Tamást, a Mi Hazánk egyik politikusát, mind a mai napig nem hallgatták ki gyanúsítottként – tudta meg a 24.hu. A XXII. kerületi önkormányzati képviselő viszont a napokban újabb pozíciót kapott, a fideszes többség megszavazta, hogy kiemelt ügyekért felelős tanácsnok legyen Budafok-Tétényben.

A portál felidézi, a járőrök április hetedikén délután öt körül egy közúti ellenőrzés során állították meg Esze Tamást, és a szonda pozitív értéket mutatott, ezért mintavételre előállították. A rendőrség ezt követően büntetőeljárást indított az ügyben ittas járművezetés miatt. Bár már több hónap is eltelt a történtek óta, érdemi előrelépés azóta sincs. A BRFK sajtóosztálya a 24.hu megkeresésére közölte, hogy

a büntetőeljárás szakértők bevonásával folyamatban van, és gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt.

Szépvölgyi Gergő, Budafok-Tétény, Budatétény, Rózsakert és Horgásztelep önkormányzati képviselője (DK-Momentum-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd) a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Esze az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére kapott pozíciót a kerületben. „Valami nagyon félrecsúszott Budafok-Tétényben. A helyi Fidesz és vezetőjük, Karsay Ferenc polgármester úgy döntött, hogy egy ittas vezetésért büntetőeljárás alatt lévő politikust, Esze Tamást újabb feladattal bízzák meg, bruttó kb.: 620.000 forintért havonta” – írta, hozzátéve, Esze Tamás így havonta körülbelül bruttó kétmillió forint tiszteletdíjat kap az adófizetők pénzéből.