A párt korábbi elnöke szerint kiadták a KDNP tagjainak, hogy álljanak ki Semjén Zsolt mellett

2025-09-26 12:36:00 CEST

Szerinte egy keresztény szellemiségű párttól elvárható volna, hogy az ügy igazi elszenvedőiért emeljen szót.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) központjából arra szólították fel a párttagokat, hogy álljanak ki gyanúba keveredett elnökük mellett – jelentette ki a szervezet korábbi elnöke egy péntek délelőtti Facebook-posztjában.

Giczy György emlékeztetett, hogy korábban számos alkalommal elmondta, nem ért egyet a KDNP irányvonalával. Nevezetesen azzal, hogy amint a Surján vezette időszak alatt a KDNP-t az MDF szatellitpártjának tartották, Semjén Zsolt vezetése alatt a KDNP a Fidesz szatellitpártja lett – magyarázta, megjegyezve, hogy egy koalíción belül is fenn kell tartani a párt önállóságát. Habár a teljes önfeladás kényelmesebbé teszi a hatalomgyakorlást, a koalíció mint olyan, elveszíti az értelmét – tette hozzá.

Nyomatékosította, nem akar kárörvendő nyilatkozatot tenni, hiszen ő maga sem tud többet, mint amiről a közvélemény értesült a hírekből.

Giczy György sorait azzal zárta, hogy egy keresztény szellemiségű párttól elvárható volna, hogy az ügy igazi elszenvedőiért emeljen szót: azokért, akik az intézetek visszaélései miatt az igazi áldozatok.