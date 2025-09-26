Megjelent a rendelet, Magyarországon terroristának nyilvánították az antifát

terrorizmus;Magyarország;lista;antifa;

2025-09-26 20:20:00 CEST

Egyelőre két szervezet neve szerepel a listán.

A Magyar Közlönyben péntek este megjelent az a 297/2025. (IX. 26.) jelzésű kormányrendelet, amely Orbán Viktor bejelentésének megfelelően terrorszervezetnek nyilvánítja az antifa mozgalom szervezeteit.

A listán egyelőre két név,

az „Antifa” csoportosulás

és a Hammerbande / Antifa Ost

szerepel. A kormányrendelet szerint egy-egy szervezet vagy személy terroristának nyilvánítását a terrorizmus elleni küzdelemért felelős miniszter (Pintér Sándor) vagy az igazságügyért felelős miniszter (Tuzson Bence) kezdeményezi a rendőrségtől, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól vagy a Nemzeti Információs Központtól érkezett jelzés alapján. Ami a személyeket illeti, terrorista lehet, aki

a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata,

illetve vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül.

Büntetőintézkedésként az ilyen személyek vagyonát befagyaszthatják, de ki is tilthatják vagy kiutasíthatják őket Magyarországról.

Ez a lista az Orbán-kormánynak nem tetsző szervezeteket sorolja fel, Orbán Viktor deklaráltan Donald Trump ihletésére kezdte az antifával, de semmi köze ahhoz a nemzetközileg ismert és elfogadott listához, amelyen az Európai Unió tartja nyilván a világ terrorszervezeteit. A pénteken megjelent kormányrendelet maga hívja fel a figyelmet arra, hogy a ma létrehozott listán azok a „terrorszervezetek” szerepelnek, amelyek az Európai Unióén nem.

Mint ismert egy 2017-ben Lipcsében alapított antifa csoport tagjai 2023. február 9. és 11. között öt támadásban kilenc embert vertek meg Budapesten az a szélsőjobb éves felvonulása, a kitörésnapi túra és a „becsületnapi” megemlékezés előtt. A Fővárosi Főügyészség 2023. októberi közleménye szerint az ügyben addig három ember, egy olasz nő, illetve egy német férfi és egy német nő ellen kezdeményeztek eljárást: az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, a német férfit és a német nőt pedig bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolják. Mindhármukkal szemben fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról való kiutasítást kezdeményezett az ügyészség.