terrorizmus;Magyarország;lista;antifa;

Megjelent a rendelet, Magyarországon terroristának nyilvánították az antifát

Egyelőre két szervezet neve szerepel a listán.

A Magyar Közlönyben péntek este megjelent az a 297/2025. (IX. 26.) jelzésű kormányrendelet, amely Orbán Viktor bejelentésének megfelelően terrorszervezetnek nyilvánítja az antifa mozgalom szervezeteit.

A listán egyelőre két név,

  • az „Antifa” csoportosulás

  • és a Hammerbande / Antifa Ost

szerepel. A kormányrendelet szerint egy-egy szervezet  vagy személy terroristának nyilvánítását a terrorizmus elleni küzdelemért felelős miniszter (Pintér Sándor)  vagy az igazságügyért felelős miniszter (Tuzson Bence) kezdeményezi a rendőrségtől, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól vagy a Nemzeti Információs Központtól érkezett jelzés alapján. Ami a személyeket illeti, terrorista lehet, aki 

  • a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata,

  • illetve vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül.

Büntetőintézkedésként az ilyen személyek vagyonát befagyaszthatják, de ki is tilthatják vagy kiutasíthatják őket Magyarországról. 

Ez a lista az Orbán-kormánynak nem tetsző szervezeteket sorolja fel, Orbán Viktor deklaráltan Donald Trump ihletésére kezdte az antifával, de semmi köze ahhoz a nemzetközileg ismert és elfogadott listához, amelyen az Európai Unió tartja nyilván a világ terrorszervezeteit.  A pénteken megjelent kormányrendelet maga hívja fel a figyelmet arra, hogy a ma létrehozott listán azok a „terrorszervezetek” szerepelnek, amelyek az Európai Unióén nem.

Mint ismert egy 2017-ben Lipcsében alapított antifa csoport tagjai 2023. február 9. és 11. között öt támadásban kilenc embert vertek meg Budapesten az a szélsőjobb éves felvonulása, a kitörésnapi túra és a „becsületnapi” megemlékezés előtt. A Fővárosi Főügyészség 2023. októberi közleménye szerint az ügyben addig három ember, egy olasz nő, illetve egy német férfi és egy német nő ellen kezdeményeztek eljárást: az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, a német férfit és a német nőt pedig bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolják. Mindhármukkal szemben fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról való kiutasítást kezdeményezett az ügyészség.

