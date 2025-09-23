Ilaria Salis és Magyar Péter mentelmi jogát is megtartaná az EP szakbizottsága

Európai Parlament;szavazás;mentelmi jog;jogállamiság;Dobrev Klára;Magyar Péter;Ilaria Salis;

2025-09-23 12:22:00 CEST

Az Európai Parlament plenáris ülése az október 6-án kezdődő héten fog szavazni ezekről az ügyekről.

Magyar vonatkozású mentelmi ügyekről szavazott kedden az Európai Parlament jogi szakbizottsága, egyik esetben sem javasolják a mentelmi jog felfüggesztését, az érvek között a magyar jogállamiság helyzetét említették. Magyar Péter, Ilaria Salis és Dobrev Klára elleni kérvények is terítéken voltak. Az elvileg titkos ügymenetről több politikus is határozottan nyilatkozott.

A legnagyobb nemzetközi visszhangot Ilaria Salis ügye váltotta ki, információnk szerint itt 13-12 arányban azt javasolta a szakbizottság, hogy ne függesszék föl a mentelmi jogát az olasz baloldali képviselőnek. Ráadásul ez a döntés az ügy előadójának javaslatával ellentétes volt.

Ilaria Salis az a képviselő, aki a magyar börtönben volt megválasztása előtt, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt. Még 2023-ban utazott Magyarországra antifasiszta aktivistaként, hogy a kitörés napi megemlékezés ellen tüntessen, a vád szerint társaival terepszínű ruhát viselő emberekre támadt és súlyosan összeverte őket. Amíg az ítéletre várt, több alkalommal rossz börtönkörülményekre panaszkodott, amikor pedig vezetőszáras bilincsben vitték a tárgyalásra, az magyar-olasz diplomáciai feszültséget is okozott. A tavaly júniusi európai parlamenti megválasztása miatt szerzett mentelmi jogot.

Minden üggyel kapcsolatban egy képviselő terjeszti elő a javaslatot a szakbizottság elé, Salis esetében a spanyol néppárti Adrián Vázquez Lázara jelentéstevő a szavazás után úgy nyilatkozott, hogy politikai döntés született, és hiba, hogy nem javasolják a mentelmi jog felfüggesztését. A Népszava kérdésére elmondta,

megérti, hogy együtt éreznek Salis képviselőasszonnyal, de Salisnak is és az Európai Parlamentnek is rosszat tesznek azzal, ha elutasítják a magyar hatóságok kérelmét. Szerinte ugyanis így pontosan azt teszik, mint Orbán, aki nem tiszteli a szabályokat.

Érvelése szerint mivel a vád szerinti bűncselekmény a képviselősége előtt történt, ezért arra nem vonatkozik a mentelmi jog. Amíg szerinte is jogos, hogy Magyar és Dobrev ügyeiben megmaradjon a védelem, Salis esetében attól tart, hogy Magyarország a döntést az EU Bíróságán fogja megtámadni, és az EP veszíthet az ügyben. Ez viszont rombolná az EP tekintélyét. Vázquez Lázara szerint nem feladata a szakbizottságnak a magyar ügyészség és bíróság működését és függetlenségét vizsgálni, ezért hiba ez alapján dönteni.

Ezzel ellentétesen nyilatkozott többek között az olasz szocialista Brando Benifei, aki szerint a magyar állam nem garantálja az igazságos eljárást minden állampolgárnak. A lengyel néppárti Michał Wawrykiewicz is azt mondta a Népszava kérdésére,

hogy Magyarországon nincs független és pártatlan igazságszolgáltatás, és nincs független ügyészség sem, így nincs garancia a független eljárásra.

Magyar Péterrel szemben három ügyben is kérte az ügyészség a mentelmi jogának felfüggesztését, információink szerint itt nagyobb volt az egyetértés, mint Salis esetében, nagyobb többséggel szavazott a bizottság a mentelmi jog felfüggesztése ellen.

Az első esetben a mobiltelefon-ügy kapcsán még a magyar ügyészség is közleményt adott ki, mely szerint tavaly júniusban egy szórakozóhelyen Magyar állítólag elvette és a Dunába dobta egy őt felvevő férfi mobiltelefonját. A magyar ügyészség rongálás bűncselekménye miatt kezdeményezte az eljárást.

Korábban Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő a Népszavának adott interjújában mondta el, hogy feljelenti rágalmazásért a Tisza párt vezetőjét, így erről szól a második ügy. A harmadik kérelem információink szerint szintén egy rágalmazási ügy, Toroczkai László feljelentése alapján.

Dobrev Klára esetében is elutasította a szakbizottság a mentelmi jog kiadását. Itt is egy rágalmazásról volt szól, Áder János testvére azért jelentette föl a Demokratikus Koalíció elnökét, mert a politikus arról posztolt a tavalyi kegyelmi ügy kapcsán, hogy Áder testvére az önkormányzat főosztályvezetőjeként már 2011-ben tudott a bicskei igazgató rémtetteiről.

Az Európai Parlament plenáris ülése az október 6-án kezdődő héten fog szavazni ezekről az ügyekről, megosztottság csak Salis esetében várható.