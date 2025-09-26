megállapodás;feljelentés;Kiss László;lomtalanítás;követelés;szemétszállítás;Mohu Mol;III. kerületi önkormányzat;

2025-09-26 19:38:00 CEST

Sikerült megállapodni a Mohuval, szombattól folytatódik a lomtalanítás Budapest III. kerületében

Megállapodott egymással az önkormányzat és a Mohu, sőt, a jövő héten két pótnapot is beiktatnak azoknak, akik a sztrájk miatt nem tehették ki a lomjaikat.