Sikerült megállapodni a Mohuval, szombattól folytatódik a lomtalanítás Budapest III. kerületében

Siker a Mohuval való tárgyalásokon, lomtalanítás a III. kerületben szombattól a korábban meghirdetett rend szerint folyik – közölte Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának honlapján Kiss László DK-s polgármester. A tárgyalások az önkormányzat kezdeményezésére pénteken kezdődtek, és eredményre vezettek. – Jövő hét szerdára és csütörtökre pót lomtalanítási napokat sikerült elérnünk, amikor azok tehetik majd ki a lomjaikat, akik az önkormányzat kérésére ezt korábban nem tették meg – hangsúlyozta a polgármester. Ugyanakkor a megállapodás ellenére közölte, hogy fenntartják követelésüket, hogy a Mohu Budapest vezetőinek le kell mondaniuk.
Kiss László szerint ugyanis a hulladékszállító cégnél belső vizsgálatnak kell indulnia, hogy kiderüljön, hogyan fordulhatott elő a lomtalanítás összeomlása, és hogy napokig miért nem folytatott a cég semmilyen lakossági és önkormányzati kommunikációt. Feltette a kérdést: „Kinek a felelőssége, hogy napokig térdig jártak a szemétben?”Óbuda polgármestere a lomtalanítás folytatását és az anyagi kár megtérítését követeli a Mohutól és Moltól
– A kerületi önkormányzatnak jelentős többletkiadása származott a Mohu hibájából, amit az utolsó fillérig be kívánunk hajtani. Abban az általunk lehetségesnek tartott esetben, ha mégsem tudják a vállalásaikat tartani és szombatot követően jelentős mennyiségű szemét marad a közterületeinken, akkor a növekvő járványveszély miatt feljelentést fogunk tenni a cég ellen – fogalmazott a polgármester. Szerinte elfogadhatatlan az is, hogy a Mohu által okozott szemétcunami felelősségét a dolgozókra kívánják hárítani, hiszen nem a sztrájkolók voltak azok, akik a szükséges tájékoztatást elmulasztották.Utcán a főváros szemete, a Mohu Budapest hulladékszállítói megunták a hitegetéstÚjraindult a szemétszállítás Budapesten a kukások sztrájkja után