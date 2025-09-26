megállapodás;feljelentés;Kiss László;lomtalanítás;követelés;szemétszállítás;Mohu Mol;III. kerületi önkormányzat;

Képünk illusztráció

Sikerült megállapodni a Mohuval, szombattól folytatódik a lomtalanítás Budapest III. kerületében

Megállapodott egymással az önkormányzat és a Mohu, sőt, a jövő héten két pótnapot is beiktatnak azoknak, akik a sztrájk miatt nem tehették ki a lomjaikat. 

Siker a Mohuval való tárgyalásokon, lomtalanítás a III. kerületben szombattól a korábban meghirdetett rend szerint folyik – közölte Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának honlapján Kiss László DK-s polgármester. A tárgyalások az önkormányzat kezdeményezésére pénteken kezdődtek, és eredményre vezettek. – Jövő hét szerdára és csütörtökre pót lomtalanítási napokat sikerült elérnünk, amikor azok tehetik majd ki a lomjaikat, akik az önkormányzat kérésére ezt korábban nem tették meg – hangsúlyozta a polgármester. Ugyanakkor a megállapodás ellenére közölte, hogy fenntartják követelésüket, hogy a Mohu Budapest vezetőinek le kell mondaniuk.

Kiss László szerint ugyanis a hulladékszállító cégnél belső vizsgálatnak kell indulnia, hogy kiderüljön, hogyan fordulhatott elő a lomtalanítás összeomlása, és hogy napokig miért nem folytatott a cég semmilyen lakossági és önkormányzati kommunikációt. Feltette a kérdést: „Kinek a felelőssége, hogy napokig térdig jártak a szemétben?”

– A kerületi önkormányzatnak jelentős többletkiadása származott a Mohu hibájából, amit az utolsó fillérig be kívánunk hajtani. Abban az általunk lehetségesnek tartott esetben, ha mégsem tudják a vállalásaikat tartani és szombatot követően jelentős mennyiségű szemét marad a közterületeinken, akkor a növekvő járványveszély miatt feljelentést fogunk tenni a cég ellen – fogalmazott a polgármester. Szerinte elfogadhatatlan az is, hogy a Mohu által okozott szemétcunami felelősségét a dolgozókra kívánják hárítani, hiszen nem a sztrájkolók voltak azok, akik a szükséges tájékoztatást elmulasztották.

