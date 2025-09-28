Megtalálták a szeptember elején eltűnt lány holttestét a Pilisben

rendőrség;eltűnt;rejtélyes haláleset;Pilis;túrázó;

Reggel még csaknem 500-an keresték a 27 éves Kaszás Nikolettet. A rendőrség közölte, a helyszíni szemle tart, egyelőre bővebb információt nem tudnak adni a tragédia körülményeiről.

A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről – írta a Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség, hozzátéve, hogy osztoznak a család gyászában és fájdalmában. A posztban arról is írtak, hogy reggel csaknem 500-an érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek Kaszás Nikolett felkutatásában.

Korábban a Blikk arról írt, hogy a fiatal, 27 éves nő szeptember 7-én egyedül túrázott a Pilisben, majd a barátjának megüzente este, hogy a kirándulás jól sikerült, ekkortól viszont nyoma veszett. Éjszaka még küldött egy rejtélyes üzenetet, immár nem a mobiljáról, s ez volt az utolsó életjel tőle. Felidézték, hogy Kaszás Nikolett eltűnése ügyében először a BRFK VIII. kerületi kapitánysága, majd néhány nappal később a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést.

A túrázás másnapján nem jelent meg a munkahelyén, és mivel korábban ilyen soha nem fordult elő vele, először kollégái kezdték keresni, majd a család jelentette be eltűnését a rendőrségen. Eltűnése után négy nappal a Pest vármegyei rendőrség kérésére a HUNGO önkéntesei átvizsgálták a Spartacus-tanösvénynek nevezett terület veszélyes, meredek szakaszát, de nem jártak eredménnyel. Akkor már kiderült, hogy a rejtélyes üzenet egy otthoni számítógépről érkezhetett, a rendőrség ezen a szálon is vizsgálatot indított. A Blikk mostani értesülései szerint a kutyás csapat tagjai a holttestet az utolsó ismert ruházat alapján egyértelműen azonosítani tudták.