Megőrizte parlamenti többségét az EU-párti PAS Moldovában

Az oroszbpárti Hazafias Blokkra kevesebb, mint a választók negyede voksolt.

A moldovaiak vasárnap döntő fontosságú parlamenti választásokon szavaztak az ország jövőjéről, amely a voksolás előtt két utat mutatott az Oroszország és az Európai Unió „közé szorult” ország lakói számára.

A Hotnews élő hírfolyama alapján egyértelmű győzelemre számíthat a 2021-ben kormányra került, EU-párti Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS), amely a második ciklusát töltő köztársasági elnök, Maia Sandu pártja is. A szavazatok szinte teljes összeszámlálása után ugyanis

a PAS a szavazatok több mint 50 százalékával vezet, megelőzve az oroszbarát Hazafias Blokkot (BP), mely a voksok kevesebb mint 25 százalékával rendelkezik.

Vagyis jelen állás szerint Maia Sandu pártja – megőrizve többségét – 55 helyet szerzett meg a 101 tagú parlamentben, kevesebbet, mint a jelenlegi 61.

Az előrejelzések alapján

a Hazafias Blokk 26,

a 2025-ben alapított, szavak szintjén EU-párti, de orosz befolyás alatt álló Alternatíva Blokk 8,

a Mi Pártunk és a Demokratikus Otthon Párt 6 mandátummal rendelkezik.

Az Alternatíva Blokk 8, a Mi Pártunk 6,2, a Demokratikus Otthon Párt 5,6 százalékkal jutott be a parlamentbe.

A Központi Választási Bizottság jelentései alapján nem sokkal este tíz óra után azt közölték, hogy a szavazatok több mint 62 százalékának összeszámlálása után a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) akkor 43,45 százalékkal vezetett a Hazafias Blokk (BP) előtt, mely 28,89 százalékon állt. Az első feldolgozott jegyzőkönyvek kistelepülésekről érkeztek, majd a feldolgozásban a nagyobb települések és a diaszpóra következett.

Amint arról a Népszava is beszámolt, ez a szavazás Európa nagy geopolitikai tesztje, és példátlan erejű dezinformációs kampány és információs háború közepette kerül sorra. A tét Európa számára is nagy. – „Oroszország azt próbálja tenni Moldovával, amit Irán tett Libanonnal. És ismét, ez esetben sem elégséges a nemzetközi reakció. Európa már elvesztette Grúziát, Belarusz is évek óta az Oroszországtól való teljes függőség felé halad, Európa nem engedheti meg magának, hogy Moldovát is elveszítse” – jelentette ki szerdán az ENSZ-ben elhangzott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.