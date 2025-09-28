Lövések dördültek egy michigani mormon templomban, legkevesebb egy ember meghalt, kilenc megsérült

Egy ember meghalt, kilenc megsérült egy michigani mormon templomban történt lövöldözésben helyi idő szerint vasárnap reggel – írja helyi rendőrségi bejelentésekre hivatkozva az AP amerikai hírügynökség szerint. William Renye rendőrfőnök szerint Detroittól mintegy 80 kilométerre északra fekvő Grand Blanc-i Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának templomában több száz ember tartózkodott, amikor egy 40 éves férfi autójával belehajtott az épületbe, betörte az ajtót, és a járművéből kiszállva lövöldözni, aztán gyújtogatni kezdett, kezdett, végül pedig elmenekült.
A férfit két rendőr vette üldözőbe tűzharcban lelőtték, indítéka egyelőre ismeretlen, egyelőre azt sem tudni, hogy tagja volt-e a mormon egyháznak, a nyomozók egyelőre a férfi Burtonben fekvő házának az átkutatásánál tartanak. Órákig lángolt a templom és ömlött a füst, amíg a tüzet el nem oltották. A helyszínre érkező mentők azonnal hozzáláttak a romok átkutatásának, és attól tartanak, hogy további áldozatokra bukkannak.
A történtekről a hatóságok azonnal tájékoztatták Donald Trumpot. Az Egyesült Államok elnöke üdvözölte, hogy az FBI száz ügynökét is a térségbe küldte a rend fenntartására. – Imádkozzatok az áldozatokért és családjaikért. Az országunkban azonnal véget kell vetni az erőszakjárványnak – fogalmazott Trump. Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer szintén elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot akárhol történik, de egy templomban különösen.
A gyülekezet kettős tragédiája, hogy a lövöldözés és a tűzvész közvetlenül azután történt, hogy Russell M. Nelson, az egyház történetének legidősebb elnöke 101 éves korában meghalt. – Az istentiszteleti helyek a béketeremtés, az ima és a kapcsolat szentélyei. Békéért és gyógyulásért imádkozunk minden érintett számára – nyilatkozta Doug Anderson, a utahi székhelyű hitközösség szóvivője.
A sebesültek számára szerencse a szerencsétlenségben, hogy a közeli Henry Ford Kórházban sztrájkoltak az ápolónők, de a tragédia hírére felfüggesztették a munkabeszüntetést munkáltatójuk így kommentált: – Az emberi életek fontosabbak, mint a munkaügyi vitáink.