Lövések dördültek egy michigani mormon templomban, legkevesebb egy ember meghalt, kilenc megsérült

2025-09-28 22:40:00 CEST

Donald Trump azt mondta, hogy véget kell vetni az Egyesült Államokban járványként terjedő erőszaknak.

Egy ember meghalt, kilenc megsérült egy michigani mormon templomban történt lövöldözésben helyi idő szerint vasárnap reggel – írja helyi rendőrségi bejelentésekre hivatkozva az AP amerikai hírügynökség szerint. William Renye rendőrfőnök szerint Detroittól mintegy 80 kilométerre északra fekvő Grand Blanc-i Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának templomában több száz ember tartózkodott, amikor egy 40 éves férfi autójával belehajtott az épületbe, betörte az ajtót, és a járművéből kiszállva lövöldözni, aztán gyújtogatni kezdett, kezdett, végül pedig elmenekült.

A férfit két rendőr vette üldözőbe tűzharcban lelőtték, indítéka egyelőre ismeretlen, egyelőre azt sem tudni, hogy tagja volt-e a mormon egyháznak, a nyomozók egyelőre a férfi Burtonben fekvő házának az átkutatásánál tartanak. Órákig lángolt a templom és ömlött a füst, amíg a tüzet el nem oltották. A helyszínre érkező mentők azonnal hozzáláttak a romok átkutatásának, és attól tartanak, hogy további áldozatokra bukkannak.

A történtekről a hatóságok azonnal tájékoztatták Donald Trumpot. Az Egyesült Államok elnöke üdvözölte, hogy az FBI száz ügynökét is a térségbe küldte a rend fenntartására. – Imádkozzatok az áldozatokért és családjaikért. Az országunkban azonnal véget kell vetni az erőszakjárványnak – fogalmazott Trump. Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer szintén elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot akárhol történik, de egy templomban különösen.

A gyülekezet kettős tragédiája, hogy a lövöldözés és a tűzvész közvetlenül azután történt, hogy Russell M. Nelson, az egyház történetének legidősebb elnöke 101 éves korában meghalt. – Az istentiszteleti helyek a béketeremtés, az ima és a kapcsolat szentélyei. Békéért és gyógyulásért imádkozunk minden érintett számára – nyilatkozta Doug Anderson, a utahi székhelyű hitközösség szóvivője.

A sebesültek számára szerencse a szerencsétlenségben, hogy a közeli Henry Ford Kórházban sztrájkoltak az ápolónők, de a tragédia hírére felfüggesztették a munkabeszüntetést munkáltatójuk így kommentált: – Az emberi életek fontosabbak, mint a munkaügyi vitáink.