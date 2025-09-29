Az elnöki kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki Prókátor jelezte, teljesen hiteltelen, amit az Orbán-kormány mond a pedofília elleni fellépésről

Orbán Viktor;pedofil-botrány;Szőlő utca;kegyelmi botrány;

2025-09-29 13:14:00 CEST

Emlékeztetett, hogy Kónya Endre azóta sem érzi a magyar jogrendszer hűvös leheletét a tarkóján.

„Teljes mértékben hiteltelen a pedofilok kiherélésével, kasztrálásával és felnégyelésével kapcsolatos populista handabanda egy olyan kormány és egy olyan párt részéről, mely az egyértelmű jelzések és az ombudsmani jelentés ellenére a helyén hagyta, majd kétszer is kitüntette a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, a bűntársát pedig elnöki kegyelemben részesítette” - közölte a Facebookon a Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd, aki kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit bukásához vezető kegyelmi botrányt.

Az ügyvéd a bejegyzésben szólt Orbán Viktornak: „Bicske, a kegyelmi ügy és a Szőlő utca után a magyar társadalom csak egy szót vár Öntől, ez pedig a bocsánat.” Jelezte, hogy amúgy meg jó lenne, ha Kónya Endre másfél évvel azután, hogy lebukott, amikor Vásárhelyi János egyik áldozatát perújítás érdekében új tanúvallomás megtételére akarta rávenni, végre érezné a „magyar jogrendszer hűvös leheletét a tarkóján”. Mint ismert, e kifejezést a miniszterelnök nem a pedofilokra alkalmazta, hanem azokra, akik Semjén Zsoltot megvádolták a Szőlő utcai esettel kapcsolatban, a kormány szerint valótlanul. „Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján” – ígérte.

A Vidéki Prókátor furcsállta, hogy a cselekményt rögzítő kép- és hangfelvétel ellenére másfél év kevés volt a rendőrségnek ahhoz, hogy gyanúsítottként kihallgassa Kónya Endrét. „Megmagyarázná nekünk ezt a különös késlekedést, miniszterelnök úr?” – tette fel a költői kérdést.