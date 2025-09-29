Bezárták, de végül újra kinyithatott a fideszes Horváth István feleségének horrorvágóhídja

18+;Fidesz;Horváth István;Hadházy Ákos;

2025-09-29 15:25:00 CEST

A horrorvágóhíd mögötti cég, a Bikácsi Agrár Kft. több száz millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert már el. Hadházy Ákos sokkoló fotókat kapott a telepen uralkodó állapotokról.

Bezáratta a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a fideszes Horváth István feleségének tengelici vágóhídját, miután horrorisztikus állapotokat találtak a helyszínen - számolt be Hadházy Ákos a Facebookon.

Az ellenzéki országgyűlési képviselő felidézte, hogy a Blikk nagyjából egy éve figyelemmel kíséri a trafikmutyival elhíresülő Horváth István disznólopási ügyét, eszerint a fideszes politikus feljelentette a hízlaldájával szomszédos gazdát azzal, hogy szerinte nála van néhány ellopott malaca, mire a rendőrség kivonult és - mint Hadházy Ákos közölte - minden bizonyíték nélkül összeszedett és elvitt több tucat jelöletlen disznót, amelyek ráadásul nem is annyi idősek voltak, mint az állítólag ellopott állatok.

Horváth István kicsivel később már ötezer disznó eltűnését jelentette be, a szomszéd gazda pedig feljelentést tett. A NAV 250 millió forintos költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást - idézi fel a független országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos közölte, hogy megtalálta az „eltűnt” disznókat, azaz, hogy hol tűnhettek el: Horváth István feleségének idén bezáratott tengelici vágóhídján. A vágóhidat nem véletlenül zárták be:

a szakemberek sokkoló körülményeket találtak, az ellenzéki politikus udvaron bomló tetemekről, kukákból kilógó belekről is kapott fotókat,

jelöletlen sertéseket vágtak le, ami azt jelenti, hogy ha egy innen származó termék forgalomba kerül, nem lesz világos, hogy pontosan honnan van, vagyis sérül az élelmiszerbiztonság.

A mellékelt dokumentum alapján mindezért ugyanakkor semmilyen érdemi büntetést nem kaptak, csak ideiglenesen bezáratták a létesítményt a problémák megszüntetéséig.

Azóta a politikus szerint a működés újraindult, és bár amikor néhány hete ott járt, bomló tetemeket és kukából kilógó beleket már nem talált, de a sertések azóta sincsenek megfelelően jelölve. Ennek ellenére szekszárdi információk szerint a városi konyha is tőle veszi a húst - állította Hadházy Ákos. „A disznókirály egy demokráciában már régen börtönben lenne a trafikcsalás miatt, de a mostani történet miatt is oda kerülhetne. A rendszerváltásig azonban csak röhög a képünkbe” - írta a politikus.

A 24.hu megjegyzi, hogy a vágóhíd üzemeltetője, a Horváth István feleségének tulajdonában lévő Bikácsi Agrár Kft. több száz millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert már el. A kormányzati pályázati portál jelenlegi adatai szerint a Bikácsi Agrár Kft. különböző jogcímeken eddig 883 millió forint EU-s támogatásban részesült. A Horváth család tulajdonában mára több mint egy tucat cég van, amelyekbe évente több milliárd forint folyik be, és már milliárdokban mérhető a vissza nem térítendő támogatások mértéke is - fűzi hozzá a cikk.