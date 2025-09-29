Átverte az országot - Sosem volt miniszteri biztos

Másfél évig járta miniszteri biztosként az országot és tárgyalt e pozícióban Horváth István, pedig Szekszárd volt polgármesterét senki nem nevezte ki a posztra. A hvg.hu számolt be róla, hogy a kinevezés hiánya ellenére a tárca egyszer sem tiltakozott az ellen, hogy Horváthot miniszteri biztosként azonosítják.