Még a 2026-os választás előtt elárvereznék a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét

árverés;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;Nemzetgazdasági Minisztérium;

2025-09-29 14:55:00 CEST

De a vevő csak jóval a megméretés után vehetné birtokba.

Közel 38 milliárd forintos kikiáltási áron árverésre bocsátja a nemzeti vagyonkezelő a fővárosi József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán található épületet, amelyet jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium használ – írja a G7.

A portál kiemeli,

a vevő az épületet nem vehetné azonnal birtokba, az adásvétellel egy időben egy olyan szerződést kell aláírnia, amely szerint a minisztérium még a választások után is hónapokig ingyen használhatja az ingatlant.

Az eladásra kínált épület a XX. század elején épült, és eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionált, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium használta. A G7 megjegyzi,

a lokáció kiváló, a kiírásban úgy fogalmaznak, hogy „a József nádor tér a főváros egyik legelegánsabb, parkosított köztere, klasszicista és historizáló paloták által övezve”, de arra is felhívják a figyelmet, hogy „az épület elhelyezkedése kimagasló tömegközlekedési elérhetőséget biztosít”.

a teret a közelmúltban újították meg sokmilliárdos beruházással, a rekonstrukció során egy 525 férőhelyes mélygarázst is kialakítottak.

az épület nemcsak önálló műemléki védettséget élvez, hanem több védelmi szint alatt is áll. Részét képezi az UNESCO világörökségi látképnek, helyezkedése révén régészeti érintettségű területen fekszik, valamint a Budapest műemléki jelentőségű terület része.

ha az apró tetőszintet nem számítjuk, az épület tízszintes, de ebben benne van a mélypince és a pince is.

az alapterülete meghaladja a 27 ezer négyzetmétert.

A kikiáltási ár 37,61 milliárd forint, de az október végén induló és mindössze három napig tartó licitáláson csak az vehet részt, aki előzetesen ennek tizedét már utalja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek (MNV) biztosítékként. A vevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződéssel egyidejűleg haszonkölcsön-szerződést köt az MNV-vel. Ez azt biztosítaná, hogy

az NGM ingyenesen, változatlan feltételek mellett használhassa tovább az ingatlant legkésőbb 2026. szeptember 1-ig.

Az MNV az elmúlt hónapokban a korábbinál jóval nagyobb számban dob piacra kifejezetten nagy értékű állami ingatlanokat. Bár az eljárások közül sok eredménytelenül zárul, számos épületet így is sikerült eladni. A portál felidézi, a PestBuda című lap augusztusban írt arról, hogy az MNV katalógusa szerint 15 belváros-lipótvárosi épületétől válna meg a kormány. Ennek keretében dobták piacra szeptember elején a Belügyminisztérium Tiborcz-hotelekkel körbevett épületét is, amely végül kikiáltási áron, 50,7 milliárd forintért el is kelt.