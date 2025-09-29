árverés;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;Nemzetgazdasági Minisztérium;

Még a 2026-os választás előtt elárvereznék a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét

De a vevő csak jóval a megméretés után vehetné birtokba.

Közel 38 milliárd forintos kikiáltási áron árverésre bocsátja a nemzeti vagyonkezelő a fővárosi József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán található épületet, amelyet jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium használ – írja a G7.

A portál kiemeli,

a vevő az épületet nem vehetné azonnal birtokba, az adásvétellel egy időben egy olyan szerződést kell aláírnia, amely szerint a minisztérium még a választások után is hónapokig ingyen használhatja az ingatlant.

Az eladásra kínált épület a XX. század elején épült, és eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionált, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium használta. A G7 megjegyzi,

  • a lokáció kiváló, a kiírásban úgy fogalmaznak, hogy „a József nádor tér a főváros egyik legelegánsabb, parkosított köztere, klasszicista és historizáló paloták által övezve”, de arra is felhívják a figyelmet, hogy „az épület elhelyezkedése kimagasló tömegközlekedési elérhetőséget biztosít”.

  • a teret a közelmúltban újították meg sokmilliárdos beruházással, a rekonstrukció során egy 525 férőhelyes mélygarázst is kialakítottak.

  • az épület nemcsak önálló műemléki védettséget élvez, hanem több védelmi szint alatt is áll. Részét képezi az UNESCO világörökségi látképnek, helyezkedése révén régészeti érintettségű területen fekszik, valamint a Budapest műemléki jelentőségű terület része.

  • ha az apró tetőszintet nem számítjuk, az épület tízszintes, de ebben benne van a mélypince és a pince is.

  • az alapterülete meghaladja a 27 ezer négyzetmétert.

A kikiáltási ár 37,61 milliárd forint, de az október végén induló és mindössze három napig tartó licitáláson csak az vehet részt, aki előzetesen ennek tizedét már utalja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek (MNV) biztosítékként. A vevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződéssel egyidejűleg haszonkölcsön-szerződést köt az MNV-vel. Ez azt biztosítaná, hogy

az NGM ingyenesen, változatlan feltételek mellett használhassa tovább az ingatlant legkésőbb 2026. szeptember 1-ig.

Az MNV az elmúlt hónapokban a korábbinál jóval nagyobb számban dob piacra kifejezetten nagy értékű állami ingatlanokat. Bár az eljárások közül sok eredménytelenül zárul, számos épületet így is sikerült eladni. A portál felidézi, a PestBuda című lap augusztusban írt arról, hogy az MNV katalógusa szerint 15 belváros-lipótvárosi épületétől válna meg a kormány. Ennek keretében dobták piacra szeptember elején a Belügyminisztérium Tiborcz-hotelekkel körbevett épületét is, amely végül kikiáltási áron, 50,7 milliárd forintért el is kelt.

