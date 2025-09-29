Meghalt John Searle, a filozófus, aki megmutatta, hogy a mesterséges intelligenciának nem lehet tudata

gyász;filozófia;mesterséges intelligencia;

2025-09-29 14:53:00 CEST

Az amerikai gondolkodót 93 éves korában élte a halál.

John Searle 1931-ben született Denverben. Az egyetemet Oxfordban végezte, itt szerezte meg doktori fokozatát is. 1959-től 2019-ig volt a patinás Kaliforniai Egyetem (Berkeley) oktatója. Mind a tudomány- mind a nyelvfilozófia terén jelentőset alkotott. Legismertebb koncepciója az úgynevezett Kínai szoba gondolatkísérlet, amely a napig vitákat generál.

A gondolatkísérlet azzal kezdődik, hogy valakit bezárunk egy szobába oly módon, hogy csak egy kis résen keresztül tudjon kommunikálni a külvilággal. Ezután kintről papírlapokat csúsztatunk be neki, amelyeken kínai jelek láthatók. Ő ezeket nem érti, mivel csak csak angolul tud, van viszont egy csomó lapja és egy szabálykönyve, amit követve mindenféle számára értelmetlennek tűnő lépést végez. A végén kicsúsztat egy lapot, amin egy tökéletesen megfogalmazott kínai válasz található. Searle érve szerint bár a szobából kintről úgy tűnik, mintha egy értelmes kínai emberrel kommunikálnánk, aki mindenre átgondolt választ tud adni, valójában sem ő nem ért kínaiul, sem a papírlapok nem értenek kínaiul, tehát nincs szó megértésről, gondolkodásról vagy elméről, mindez csak szimuláció. Ezzel a gondolatkísérlettel Searle arra szeretett volna rámutatni, hogy egy programnak, vagyis a mesterséges intelligenciának nem lehet elméje, tudatossága és nem tud megérteni dolgokat, bármennyire is emberszerűen viselkedik.

Searle több díjat és díszdoktori címet is kapott. 2000-ben neki ítélték a Jean Nicod-díjat, 2004-ben National Humanities Medalt, 2006-ban pedig a Mind & Brain-díjat.

Karrierjére nyomasztó árnyékot vet , hogy a 2017-ben Berkeley-n többen is szexuális zaklatással vádolták, ezért az egyetem 2019-ben megfosztotta emeritus státuszától - írja a filozófiával foglalkozó amerikai portál, a DailyNous.