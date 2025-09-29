Forsthoffer Ágnes számított a kormánypropaganda támadásaira, de a hazugságok azért hideg zuhanyként érték

ellenzék;Magyar Posta;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

2025-09-29 15:30:00 CEST

Nem csak a Magyar Posta mondott vissza foglalásokat a politikai színrelépése után.

Ahol nem ismerik, és csak a lejárató propagandát nézik, még az is lehet, hogy leköpnék, mégsem haragudna érte - erről beszélt a 24.hu-nak adott interjújában Forsthoffer Ágnes balatonfüredi szállodatulajdonos, a Tisza Párt Kötcsén bemutatott alelnöke.

Az interjú elején Forsthoffer Ágnes elmondta, az országos ismertség új helyzetet jelent számára és a családja számár is, de egyelőre pozitív az ezzel kapcsolatos benyomása. Nem bánta meg a döntését, ma is kiállna a kötcsei színpadra, számított a kormánypropaganda támadásaira, azokat annak velejárójának tartja, hogy szeretne tenni a változásért. – Az üzleti életünk, a családunk előremenetele teljesen tiszta lap, és mivel semmi rejtegetnivalóm nincs, ezért nem tartottam attól, hogy ebből bármi nehézségünk származik – szögezte le mindemellett, hozzátéve, a róla megjelenő hazugságok azért hidegzuhanyként érték.

Szóba került, hogy a Magyar Posta korábban lefoglalt eseményt mondott vissza a színrelépése után. Mint mondta, indoklást azóta sem kaptak, de szerinte ezzel csak maguknak okoztak botrányt és kellemetlenséget. – Mind a száz résztvevő bőröndje be volt már pakolva, amikor lemondták a rendezvényt. Úgy volt szervezve a munkájuk, hogy itt lesznek, és képzést kapnak.

Novemberre is van még egyébként egy időpontjuk, de nyilván nem jönnek majd

- fogalmazott, majd arról is beszélt, nem a Posta volt az egyetlen, amely korábbi foglalásokat mondott le. Ezek sem érték teljesen váratlanul, de a tanulság egyértelműen az, hogy ma Magyarországon a hatalom azonnal megpróbálja kicsinálni azokat, akik felszólalnak ellene - értékelt.

Az őt ért támadásokól úgy vélekedett, hogy azok inkább azoknak szólnak, akik még csak gondolkodnak a politikai szerepvállaláson. Ezzel kapcsolatban kitért rá, hogy éppen ezt tartja a Tisza Párt egyik fő nehézségének is: hiába nem beszélhetünk már egyszemélyes pártról, mert bár a háttérben sokan dolgoznak, olyanok kevesen vannak, akik nyíltan is fel merik vállalni a pártszimpátiájukat.

Személyes motivációjául azt a morális válságot jelölte meg, amelyben

úgy érzi, már lelkileg is megnyomorodnak az emberek.

Magyar Péter már az első Partizán-interjúval nagy hatással volt rá, később, utcai eseményei pedig megerősítették benne a róla alkotott képet, amely alapján bizalmat adott neki. Ezt követően, tavaly október 23-a után már több vezetői posztra is beadta a jelentkezését, közben pedig aktivistaként tevékenykedett. Elmondása szerint az egész mozgalom hatalmas sebességgel épül, de szinte még így sem tudja beérni a saját népszerűségét.

A Tisza Párt óvatosságát Forsthoffer Ágnes indokoltnak tartja, s az ő példájából okulva azt sem bánná, ha a parlamenti képviselőjelöltek nevét minél később ismerné meg a nyilvánosság.