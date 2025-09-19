Megválasztották a Tisza Párt harmadik alelnökének Forsthoffer Ágnest

közgyűlés;alelnök;megválasztás;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

Magyar Péter ismertette, hogy a párt közgyűlése választotta meg a szeptember 7-én Kötcsén bemutatkozott politikust, turisztikai szakértőt.

A Tisza Párt közgyűlése ma megválasztotta harmadik alelnöknek Forsthoffer Ágnest, aki korábban a kötcsei kampánynyitónkon mutatkozott be – jelentette be Facebook-posztjában Magyar Péter. A pártelnök hozzátette, hogy az alelnök turisztikai szakértőként is segíti a tevékenységüket, valamint ő fogja vezetni a csaknem 2200 szervezetből és 50 ezer tagból álló Tisza Szigetek közösségét is.

– Motorjaink az országban és határon túl működő, önkéntes alapon szerveződő Tisza Szigetek, amelyek a változást akaró honfitársaink helyi szinten szerveződő, valódi, nem virtuális közössége – hangsúlyozta Magyar Péter, aki hozzátette, hogy a Tisza Világ nevű alkalmazásukat már 125 ezren töltötték le és használják aktívan. Forsthoffer Ágnes országos koordinátorként pedig együttműködik majd a Tisza Párt nyolc regionális koordinátorával.

Forsthoffer Ágnes közgazdász, pénzügy-számvitel és marketing szakon végzett, turisztikai szakember. Saját vállalkozásban szállodát üzemeltet Balatonfüreden, egy 16 és egy 13 éves gyermek édesanyja. Korábban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője is volt.