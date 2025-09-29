Orbán Viktor grúz szövetségese betiltaná a legnagyobb ellenzéki pártszövetséget

ellenzék;Grúzia;betiltás;Irakli Kobahidze;

2025-09-29 17:24:00 CEST

Irakli Kobahidze miniszterelnök szerint teljesen demokratikus dolog alkotmányellenesnek nyilváníttatni mindazon pártokat, amelyek a legnagyobb ellenzéki erő, az Egyesült Nemzeti Mozgalom részei.

Tavaly októberben kapott nagy figyelmet az Orbán-kormány és Grúzia kapcsolata, miután a választásokon meglehetősen alapos gyanú fogalmazódott meg afelől, hogy a grúz kormánypárt választási csalás segítségével újrázott, ezek után pedig a helyi tüntetések közepette Orbán Viktor azonnal Grúziába utazott, hogy látogatásával legitimálja az ellenzék és a nemzetközi megfigyelők által is megkérdőjelezett végeredményt. A magyar miniszterelnök már azelőtt gratulált szövetségesének, az oroszbarát Grúz Álom pártnak, hogy a grúz hatóságok által véglegesnek nyilvánított eredményt kihirdették volna.

Azóta pedig úgy tűnik, a grúz kormány munkához is látott, hogy a továbbiakban lehetőleg ne nagyon állhasson elő olyasféle probléma, amit a választások jelenthetnek: a 444 a grúziai Szabad Európa és az OCMedia nyomán arról számolt be, hogy a Grúz Álom párt kormányának vezetője, Irakli Kobahidze miniszterelnök kijelentette: „októberben benyújtjuk a megfelelő keresetet mindazon pártok alkotmányellenesnek nyilvánítása érdekében, amelyeket a Egyesült Nemzeti Mozgalom alá sorolnak. Ez egy demokratikus folyamat, és ez a kereset biztosan az alkotmánybíróság elé kerül”.

Szeptember 26-án Tea Culukiani, Grúzia volt igazságügyi és kulturális minisztere, a Grúz Álom parlamenti képviselője készített egy jelentést az általa vezetett parlamenti vizsgálóbizottsággal, ami az Egységes Nemzeti Mozgalom korábbi kormányzása alatt elkövetett állítólagos bűncselekményekről szól. A tervek szerint ezt is felhasználják majd a betiltás érdekében. „Itt bizonyítékok és tények vannak feltüntetve. Különösen, ez a jelentés igazolja, hogy az az erő, amely kilenc évig irányította országunkat és ma ellenzékben van, nem rendelkezik belső erőforrással ahhoz, hogy megváltozzon. Nincs meg benne sem az akarat, sem a képesség. Ennek megfelelően ugyanaz az erő maradt, amely hatalomra kerülve legalább azt tenné, amit kilenc éven át tett – sőt, valószínűleg még rosszabbat is” - magyarázta Culukiani.

Az ideiglenes bizottság mostanáig 6 jelentős ellenzéki vezetőt börtönzött be, közülük ketten végül kegyelmet kaptak. A jelentés egyebek közt olyan dolgokat állapít meg, mint hogy az előző kormány uralmát politikai indíttatású erőszak, rabok meggyilkolása, a sajtó cenzúrázása és korrupció jellemezte. Emellett az oroszbarát kormány jelentése arra is utalást tesz, hogy Grúzia a felelős a 2008. augusztusi orosz-grúz háború kirobbantásáért.

Még tavaly a VSquare írt arról, hogy Habony Árpád legalább két éve segíti az oroszbarát grúz kormánypártot, s aktív szerepet vállalt a legutóbbi, kérdéses tisztaságú választások alatt is. Irakli Kobahidze miniszterelnök mindeközben visszajáró vendége a világ trumpistái magyarországi gyarmatrendezvényének, a CPAC Hungarynek is.