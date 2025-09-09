Megvertek egy magyar tudósítót egy grúziai tüntetésen

tüntetés;Grúzia;Grúz Álom;Tbiliszi;

2025-09-09 11:32:00 CEST

Mézes László Róbert száját és arcát két helyen összevarrták, két ujja is gipszben van. Még legalább két napig bent tartják a kórházban megfigyelésre.

Megsérült egy, a Magyar Hangot is rendszeresen tudósító magyar újságíró Tbilisziben egy tüntetés során. Mézes László Róbert száját és arcát két helyen összevarrták, és két ujja is gipszben van.

Az újságíró a Magyar Hangnak elmondta, a Grúz Álom irodája előtt vonulós tüntetés van minden este, és a párt ifjúsági csoportja, illetve az iroda dolgozói dobálták őket flakonokkal és mindennel, ami a kezük ügyébe került. Az agresszió a rendőrsorfal mögül jött, és elmondása szerint a rendőrök leginkább a kormánypártiakat védték. Az aktivisták oldalról is támadták a tüntetőket, és amikor a Publika két újságírójának erőszakkal elvették a telefonját, Mézes saját telefonjával rögzítette az eseményeket. Emiatt az ő kezéből is kicsavarták a telefont. Ő nem hagyta elveszni a készüléket, megpróbálta visszaszerezni, erre az elkövető megütötte.

Többen is elkezdték verni őt a Grúz Álom tagjai közül, a földre is leteperték. Végül a tüntetők húzták ki az őt verő tömegből.

Az újságíró telefonja a tumultusban a földre került, és valaki a tüntetők közül megtalálta, majd később eljuttatta hozzá a kórházba, így tudta a lap is elérni.

Miután megsérült, mentőt nem küldtek érte, így a tüntetők a vállukon vitték el egy kilométernyire, biztonságos területre, ahonnan a mentő kórházba szállította. Mivel külföldi és újságíró, a kórházban rendesek voltak vele, még a kórházigazgató is bement hozzá, és külön szobát kapott.

Az őt vizsgáló orvosok szerint csoda, hogy nem veszítette el az eszméletét az ütések és rúgások hatására, és két napig még legalább bent tartják megfigyelésre.

Mézes arra kérte a tüntetőket, hogy értesítsék a magyar nagykövetséget is az atrocitásról, de nem tudja, hogy ez megtörtént-e.

Tompos Márton, a Momentum leköszönt elnöke a Facebook-oldalán megosztotta az első támadásról készült videót (bejegyzése szerint ezután újra nekimentek az újságírónak, hiába volt rajta sajtós mellény). A politikus megjegyezte: „Várom, hogy Szijjártó bekéreti-e a grúz nagykövetet. Szerinted miért nem?”

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója pedig arra híva fel a figyelmet: hogy nem valamiféle véletlen balesetről van szó, azt az is mutatja, hogy Mézes megveréséről örömködve posztolt fotót a Grúz Álom ifjúsági szárnyának egyik tagja egy vulgáris képaláírással.