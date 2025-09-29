Oroszország;Vlagyimir Putyin;fiatalok;sorozás;leszerelés;kényszersorozás;

2025-09-29 15:53:00 CEST

Vlagyimir Putyin 135 ezer fiatal oroszt állíthat még az idén csatasorba

A jelek szerint koránt sem a békére, inkább még nagyobb háborúra készül Oroszország.