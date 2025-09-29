Vlagyimir Putyin 135 ezer fiatal oroszt állíthat még az idén csatasorba

Október 1-jétől december 31-ig 135 ezer ember kap behívót az orosz fegyveres erőkbe, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá az orosz állampolgárok 2025 október-decemberi katonai szolgálatra való besorozásáról – adta hírül a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A rendelet az Orosz Föderáció azon 18 és 30 év közötti állampolgáraira vonatkozik, akiket eddig nem vettek tartalékos állományba. A katonai szolgálatra való besorozás kötelező.
– Az őszi katonai szolgálatra való besorozásról szóló döntés egy évig lesz érvényben, és a behívókat, az idézéseket elektronikus úton kézbesítik ki – derült ki a hivatalos jogi információs portálon közzétett dokumentumból. Abból kiderült, hogy a gyakorlatilag kényszersorozással egy időben azokat a katonákat, tengerészeket, őrmestereket, altiszteket elbocsátják, akikne lejárt a katonai szolgálati idejük.
– Az orosz kormány, a regionális hatóságok és a hadkötelezettségi bizottságok feladata, hogy biztosítsák az összes szükséges hadkötelezettségi intézkedés végrehajtását. A szövetségi miniszterekenek, a szövetségi szolgálatok vezetőinek és a szövetségi ügynökségeknek is elrendelték, hogy biztosítsák a szövetségi minisztériumoknál és más szövetségi végrehajtó szerveknél, valamint az illetékes szövetségi végrehajtó szerveknek alárendelt szervezeteknél alkalmazott orosz állampolgárok katonai szolgálatra való besorozását is.Kettős állampolgárokat is besorozhatnak Oroszországban Vlagyimir Putyin új rendelete szerintTömegesen menekülnek a hadköteles férfiak, szerdától bezárulhat az orosz határ