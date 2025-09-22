Súlyosan bántalmazhattak egy másfél éves kisfiút a szekszárdi gyermekotthonban

Bántalmazás érhetett egy másfél éves kisfiút a szekszárdi gyermekotthonban – hangzott el az RTL híradójában a hvg.hu szemléje szerint.
A csatorna riportjában bemutatták Noel felduzzadt arcáról készült fotót.
A gyermeket a hatóság emelte ki édesanyja mellől, aki egyedül nevelte. Az anya a környéken nem talált munkát, ezért Pécsre járt takarítani egy autószalonba, ezalatt a nagyszülők vigyáztak a kisfiúra. A szakemberek szerint így Noel ellátása biztosított volt, ennek ellenére a gyermeket a szekszárdi befogadó otthonban helyezték el.
Tavasszal azonban valami történt az intézményben, aminek pontos részletei máig nem ismertek. A kisfiú arcán látható sérülések, valamint egy kiszivárgott belső feljegyzés arra utalnak, hogy a gyereket fizikai bántalmazás érhette.A volt Tegyesz-vezető szerint nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatótAzonnal kellene 600 gyermekvédelmi szakember, jelenleg 120 gyermekotthoni csoport és lakásotthon van zárva Magyarországon
Az RTL információi szerint azon az éjjelen egy alkoholproblémáiról ismert nevelő dolgozott, aki korábban mentősként tevékenykedett, ám italozás miatt onnan elbocsátották, és ezt követően került a gyermekvédelemhez. A férfi az esetet azzal magyarázta, hogy Noel beüthette a fejét az ágya melletti radiátorba.
Az ügy körülményeit azonban gyanússá teszi, hogy a balesetről nem értesítették a családot, a kisfiút nem vizsgálta meg orvos, valamint az intézmény a sérülés utáni napokban esedékes családi látogatást járványveszélyre hivatkozva lemondta. Mindez arra utal, hogy a történteket igyekeztek eltussolni.Ellátás helyett fegyelem lesz, a szakembergárda bővítése helyett vagyonőrök alkalmazásával erősít a gyermekvédelem
Az RTL kereste az otthon vezetőjét, a Tolna vármegyei gyermekvédelmi szakszolgálatot, valamint a Belügyminisztérium alá tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot is, ám egyik intézménytől sem kaptak választ.