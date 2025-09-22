Súlyosan bántalmazhattak egy másfél éves kisfiút a szekszárdi gyermekotthonban

gyermekvédelem;bántalmazás;gyermekotthon;

2025-09-22 13:29:00 CEST

A jelek szerint az intézmény igyekezett eltussolni a történteket.

Bántalmazás érhetett egy másfél éves kisfiút a szekszárdi gyermekotthonban – hangzott el az RTL híradójában a hvg.hu szemléje szerint.

A csatorna riportjában bemutatták Noel felduzzadt arcáról készült fotót.

A gyermeket a hatóság emelte ki édesanyja mellől, aki egyedül nevelte. Az anya a környéken nem talált munkát, ezért Pécsre járt takarítani egy autószalonba, ezalatt a nagyszülők vigyáztak a kisfiúra. A szakemberek szerint így Noel ellátása biztosított volt, ennek ellenére a gyermeket a szekszárdi befogadó otthonban helyezték el.

Tavasszal azonban valami történt az intézményben, aminek pontos részletei máig nem ismertek. A kisfiú arcán látható sérülések, valamint egy kiszivárgott belső feljegyzés arra utalnak, hogy a gyereket fizikai bántalmazás érhette.

Az RTL információi szerint azon az éjjelen egy alkoholproblémáiról ismert nevelő dolgozott, aki korábban mentősként tevékenykedett, ám italozás miatt onnan elbocsátották, és ezt követően került a gyermekvédelemhez. A férfi az esetet azzal magyarázta, hogy Noel beüthette a fejét az ágya melletti radiátorba.

Az ügy körülményeit azonban gyanússá teszi, hogy a balesetről nem értesítették a családot, a kisfiút nem vizsgálta meg orvos, valamint az intézmény a sérülés utáni napokban esedékes családi látogatást járványveszélyre hivatkozva lemondta. Mindez arra utal, hogy a történteket igyekeztek eltussolni.

Az RTL kereste az otthon vezetőjét, a Tolna vármegyei gyermekvédelmi szakszolgálatot, valamint a Belügyminisztérium alá tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot is, ám egyik intézménytől sem kaptak választ.