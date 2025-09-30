Női szeszély, az elfeledett desszert

tárca;sütemény;

2025-09-30 06:00:00 CEST

A sütemény felvágásánál ejtsük a kést a sütemény közepébe, hogy a gyönyörű habot ripityára törjük azon melegében! Ne idegeskedjünk, ne káromkodjunk, amikor a csodasütink egy szempillantás alatt tönkre ment. Csak álljunk hozzá szeszélyesen. Nehogy már tökéletes legyen az a női szeszély!

Vegyünk hét tojást. Válasszuk szét a sárgájákat és a fehérjéket egymástól két külön tálba.

A sárgáját keverjük ki tizenöt dekagramm lágy vajjal és öt dekagramm porcukorral. Ha végeztünk, szitáljunk át húsz dekagramm lisztet, keverjünk bele egy csomag sütőport. Ezzel a laza mozdulattal elkészítettük a tésztánkat. Vajazzunk ki egy tepsit, és öntsük bele masszát. Melegítsük elő a sütőt, majd süssük meg a tésztát huszonkét perc alatt. Amíg sül a tésztánk, verjük fel a tojásfehérjéket egy citrom kifacsart levével, lereszelt héjával, és tizenöt dekagramm porcukorral.

Amikor kisült a tésztánk, kenjük meg igazi házi lekvárral, és tegyük rá a kikevert habot. Szépen simítsuk el a tetejét. Majd ismét helyezzük a sütőbe és süssük még tíz percig.

A sütemény felvágásánál ejtsük a kést a sütemény közepébe, hogy a gyönyörű habot ripityára törjük azon melegében!

Ne idegeskedjünk, ne káromkodjunk, amikor a csodasütink egy szempillantás alatt tönkre ment.

Csak álljunk hozzá szeszélyesen.

Nehogy már tökéletes legyen az a női szeszély!

Majd üljünk le a sámlira és csodáljuk meg a szétrepedt női szeszélyünket, ami kinézetre nem tökéletes, de belül isteni!