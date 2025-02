Sior mondja Skóciából: A nyúlpor

Fekete Valér Sior szerzőnk továbbra is lendületesen alkot Skóciában, és tollhegyre tűzi (falra, kartonra, betonra, lemezre sprézi), olykor billentyűzetre is veti a kritikus társadalmi kilengéseket. Elbeszéléseinek nagyon is valós figurái pedig mintha egy Guy Ritchie-filmből léptek volna ki. Ezúttal egy törpenyúl tragikus története ihlette meg, aki egy skóciai család házi kedvenceként a halhatatlanság polcára került, „isá, por ës homou” alakjában. Egykori gazdája azonban átverést sejt a dologban, mert ha tíz százaléka marad meg a hamvasztás után a testnek, por formájában, egy egykilós törpenyúl után 100 gramm pornak kellene lennie, a patikamérleg azonban mást mutat...