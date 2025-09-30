Feltételezett szíriai milíciavezért vettek őrizetbe Németországban

Szíria;emberiesség elleni bűncselekmények;milíciák;

2025-09-30 11:55:00 CEST

A gyanú szerint több alkalommal is ártatlan civilekre támadt.

A német rendőrség kedden őrizetbe vett egy szíriai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2011-ben Aleppóban, milíciavezérként emberiesség elleni bűncselekményeket követett el, köztük gyilkosságot és kínzást – közölték az ügyészek a Reuters szerint.

A német adatvédelmi szabályok miatt csak Anwar S. néven azonosított férfi a gyanú szerint a Shabiha-milícia vezetője volt, amelyet Bassár el-Aszad akkori elnök uralma alatt vetettek be Aleppóban. Az ügyészség tájékoztatása szerint 2011 áprilisa és novembere között, a pénteki imák után nyolc alkalommal Anwar S. és beosztottjai gumibotokkal, fémcsövekkel és más eszközökkel támadtak civilekre, hogy szétoszlassák a tüntetéseket, és közlésük szerint feltehetően elektromos sokkolókat is alkalmaztak.

Egyes tüntetőket átadtak a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, ahol az őrizetben súlyos bántalmazások érték őket – egy esetben egy tüntető életét vesztette.

Németország az elmúlt években több volt szíriai tisztviselő ellen is eljárást indított az egyetemes joghatóság elve alapján, amely lehetővé teszi, hogy bárkit és bárhol felelősségre vonjanak emberiesség elleni bűncselekmények miatt, függetlenül az elkövetés helyszínétől.