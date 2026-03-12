Az ellenzék száműzetésben élő vezetője üdvözölte a fejleményeket.
A gyanú szerint több alkalommal is ártatlan civilekre támadt.
Döntését a bíróság az egyetemes joghatóság elvére alapozta, amely az emberiesség elleni bűncselekmények eseteire vonatkozik, és amelyet kizárólag a bűncselekmény természete alapoz meg, tekintet nélkül az elkövetés helyére.
Állításuk szerint a kivégzéseket Jevgenyij Prigozsin, a zsoldossereg alapítója rendelte el. Prigozsin válaszul hazugságnak minősítette ezeket az állításokat, mindazonáltal nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy a két férfi a Wagner Csoport harcosa volt.
Románia volt elnöke több magasrangú katonatiszt társaságában az 1989-es forradalom idején történtekért állhat bíróság elé.
A volt szerb titkosszolgálati vezetők a vád szerint félkatonai csoportokat fegyvereztek fel, amelyek a délszláv háborúban ezrek halálát okozták.
Az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) keddi döntésében elvetette a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017-ben elítélt Ratko Mladic fellebbezését, és megerősítette a "Balkán mészárosának" is nevezett volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó szabadságvesztését elrendelő ítéletet.
Gyilkosság, kínzások és gyerekek kényszersorozása - ezek is szerepelnek a vádpontok között.
Tényleges életfogytiglani szabadságvesztést kellett volna kiszabni a bíróságnak, azonban az ítélet szerint 30 év múlva feltételesen szabadlábra helyeztető Hassan F.
Genocídium vagy emberiesség elleni bűncselekmény? E kérdésre és a két jogfogalom különbségeire keresi a választ egy Nyugaton már befutott „tényirodalmi” alkotás, amely nemrég itthon is megjelent Kelet-nyugati utca címmel a Park Könyvkiadónál.
A volt román elnök tudatosan hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 1989-es román forradalom vérontásig fajuljon. Az utcai harcokban több mint ezren vesztették életüket.
Vojislav Seselj szerb ultranacionalista politikus szerint a hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) jogilag az egyetlen lehetséges döntést hozta meg azzal, hogy ügyében felmentő ítéletet hozott.
Beidézte Ion Iliescu volt román államfőt és Virgil Magureanut, az 1990-ben alakult Román Hírszerző Szolgálat első igazgatóját szerdán a román legfőbb ügyészség; médiaértesülések szerint mindkettőjüket emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítják meg az 1990. júniusi úgynevezett "bányászjárás" ügyében.