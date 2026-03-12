Ukrán hadifoglyok, civilek, gyerekek legyilkolásáról számolt be a Wagner Csoport két állítólagos korábbi harcosa

Állításuk szerint a kivégzéseket Jevgenyij Prigozsin, a zsoldossereg alapítója rendelte el. Prigozsin válaszul hazugságnak minősítette ezeket az állításokat, mindazonáltal nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy a két férfi a Wagner Csoport harcosa volt.