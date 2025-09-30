A jegyzőkönyvben nem volt „robot” nevű rubrika.
Az MVM Future Talks tudományos sorozat idén a „bolygóhatárokként” emlegetett, legégetőbb globális problémákat veszi górcső alá. A negyedik évad egy dokumentumfilm-sorozattal indul, amelyben hazai hírességek és véleményvezérek a világ különböző részein járnak utána az emberiséget fenyegető legnagyobb kihívásoknak, és mutatják be a lehetséges megoldásokat. Az első két epizód, amely az élelmiszer-ellátás és a közlekedés kérdéseit dolgozza fel, már elérhető a sorozat hivatalos weboldalán.
Az Orbán-kormány ötmilliárddasé száll be. Magyar Levente külügyi államtitkár reméli, hogy Kína után Magyarország lehet a második akkumulátorgyártásban.
A tudományos-fantasztikus irodalom dermesztő látomásai látszanak valóra válni a mesterséges intelligencia (AI) háza tájáról érkező hírek alapján. Gép által készített festmény nyerte meg a coloradói képzőművészeti versenyt, a Google mérnöke szerint öntudatra ébredt és halálfélelmet is érzett a számítógép, kiborgként mozgó és az ember képességeit megsokszorozó egzoszkeleton-katonákat fejleszt már Ghána is. Nem csoda, ha a mesterséges intelligencia szerint az emberiség utolsó szelfijén az armageddon látszik, joviális zombival a kép közepén. Mintha a gép olyan okos volna, hogy a jövőbe lát. De nem: a mesterséges intelligencia továbbra is buta, mint a tök, csak 0-t és 1-est lát, ám azokkal borzasztó gyorsan számol. A gépnek se értelme, se érzelme, és ez a tudomány jelenlegi állása szerint nem mostanában fog változni.
Nem ült senki az elektromos autó vezetőülésében.
Szerencsére az utasok túlélték a balesetet.
A magyar autósok akár kétharmadát is érintheti a változás, ennyien tervezhetnek ugyanis villanyautóra váltani a jövőben.
Több mint háromezer milliárdos közlekedési tervről, autókkal kommunikáló úttestről beszélt az innovációs miniszter. Eközben van település, ahol csak az út negyedét tudják leaszfaltozni.
Hulla jó reklámmal kampányol a BMW az önvezető verdákért.
A járműipari beruházás összesen 45 milliárdba kerülhet, önvezető autókat tesztelhetnek a még épülő pályán.
Nem mindenki számára egyértelmű, mit jelent a teljesen önjáró autó, és mit tud az, amelyik csak segítséget kínál a vezetéshez. Ennek halásos balesetek lehetnek a következményei.
Az első két halálos baleset felveti a kérdést, valóban biztonságosabbak-e az önműködő autók. Az iparnak sokkal önkritikusabban kellene szembenéznie azokkal a veszélyekkel, amelyeket az önvezetők hordoznak magukban.