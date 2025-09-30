Orbán Viktor a lengyel kormányfőnek: Gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem

Oroszország;Lengyelország;háború;Orbán Viktor;Donald Tusk;orosz-ukrán háború;

2025-09-30 16:42:00 CEST

A magyar miniszterelnök szerint Donald Tusk „európaiak millióinak” életével űz veszélyes játékot.

„Gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot űzöl európaiak millióinak életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!” – üzente Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében Donald Tusk lengyel kormányfőnek.

A 24.hu cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a varsói Biztonsági Fórumon közös légvédelmi rendszer létrehozását szorgalmazta az orosz fenyegetések elhárítása érdekében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a fórumon szintén Európa fokozott fellépését sürgette. „Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk” – jelentette ki Tusk. Orbán vélhetően ezt kommentálta posztjában.

A lap szerint az oroszok által egyre inkább kiélezett konfliktust a lengyel kormányfő egy visszatérő projekt részének nevezve, amelynek célja „a népek rabszolgasorba taszítása, az egyének szabadságtól való megfosztása, valamint az, hogy az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok leépítése diadalmaskodjék”. Tusk mindemellett figyelmeztetett a NATO-ban esetlegesen bekövetkező „repedések” lehetőségére is.