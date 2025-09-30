Orbán Viktor a lengyel kormányfőnek: Gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem

„Gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot űzöl európaiak millióinak életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!” – üzente Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében Donald Tusk lengyel kormányfőnek.
A 24.hu cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a varsói Biztonsági Fórumon közös légvédelmi rendszer létrehozását szorgalmazta az orosz fenyegetések elhárítása érdekében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a fórumon szintén Európa fokozott fellépését sürgette. „Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk” – jelentette ki Tusk. Orbán vélhetően ezt kommentálta posztjában.
A lap szerint az oroszok által egyre inkább kiélezett konfliktust a lengyel kormányfő egy visszatérő projekt részének nevezve, amelynek célja „a népek rabszolgasorba taszítása, az egyének szabadságtól való megfosztása, valamint az, hogy az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok leépítése diadalmaskodjék”. Tusk mindemellett figyelmeztetett a NATO-ban esetlegesen bekövetkező „repedések” lehetőségére is.