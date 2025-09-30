Figyelmeztetést kapott Csárdi Antal, miután Bayer Zsolttól idézett a parlamentben

Parlament;Országgyűlés;Bayer Zsolt;Csárdi Antal;idézetek;

2025-09-30 16:39:00 CEST

A független országgyűlési képviselő „álságosnak és hazugnak” nevezte Kósa Lajos „politikai erőszak” elleni határozati javaslatát, szerinte a verbális agressziót a fideszesek szítják.

Mint arról beszámoltunk, Kósa Lajos éppen egy hete terjesztette elő azt a határozati javaslatot az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának, amely „a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” címet viseli, és amelyre Németh Szilárd korábban egyszerűen csak lex Ruszin-Szendiként hivatkozott. Ennek előzménye, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa nemrég lakossági fórumot tartott, úgy, hogy oldalán lőfegyvert viselt. Bár a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka rejtve hordta az eszközt, és nem vette elő, a történtekre a Fidesz politikai kampányt épített.

A Telex beszámolója szerint a határozati javaslatról kedden vitáztak a parlamentben. Az egyik ellenzéki felszólaló a volt LMP-s, már függetlenként politizáló Csárdi Antal volt, aki a javaslatot „álságosnak és hazugnak” nevezte, mert szerinte a verbális erőszakot a fideszesek szítják. Példákat is hozott erre, felemlegetve Orbán Viktor poloskázó beszédét, majd Bayer Zsolt kormánypárti publicistától is idézett párat.

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének birtokosa 2006-ban ugyanis azt írta: „Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe sem jut megállni. Cigány gyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba.” De felolvasta Bayer Zsolt 2011-es üzenetét is, amellyel a kormányt ért támadásokra reagált – „Sajnos nem sikerült mindet beásni nyakig az orgoványi erdőbe” –, végül pedig a 2015-ös menekültválságkor íródott publicisztikáját idézte, amelyben azt írta:

„Csomagoljatok össze, nagyon gyorsan és fürgén, és takarodjatok haza a kurva anyátokba. Ez így elég érthető? Ha esetleg nem, akkor még egyszer: a KURVA ANYÁTOKBA!”

A lap szerint ezt az ülést vezető Latorcai János nem hagyta szó nélkül – elvette a szót Csrádi Andtaltól, és figyelmeztette: „Bár a klasszikusokat eredetiben szokták idézni, de azért gondolja meg, hogy mások ezt ki szokták sípolni, ennek a jelzős szerkezetnek az első tagját, úgyhogy jól tette volna, ha csak jelzi.” Csárdi Antal szerint viszont önmagában az a tény, hogy ezek a mondatok leírásra kerültek, már megsértették a ház méltóságát.