Sulyok Tamás nyolc hónap alatt 8, 4 milliót költött ajándékokra

A lapunknak küldött, közérdekű adatigénylésre adott válaszból kiderült az is, Sulyok Tamás köztársasági elnök külföldi hivatalos látogatásain, valamint a Magyarországra érkező magas rangú vendégek fogadásakor olyan dísztárgyakat nyújtott át, amelyek a magyar kulturális hagyományokat jelenítik meg. Több esetben Hungarikumok is szerepeltek az ajándékok között, emellett keretezett kép is készült a Sándor-palotáról. Belföldön, az államfő programjain főként gyermekeknek és diákcsoportoknak adtak ajándékokat: sportszereket, társasjátékokat, mesekönyveket, édességeket és élelmiszercsomagokat.
Az ajándékokat neves hazai gyártóktól, például a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-től, az Ajka Kristály Kft.-től és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-től szerezték be, de „közismert kereskedelmi üzletekből” is vásároltak. Az államfői hivatal kérdésünkre hangsúlyozta: Sulyok Tamás költségvetésében nincs külön elkülönített keret kifejezetten protokollajándékokra. Az ilyen beszerzéseket az „Államfői Protokoll” jogcímcsoport fedezi, amely általánosan az államfői protokollkiadásokra szolgál.13 millió forintért vásárolt protokollajándékokat az Országgyűlés Hivatala 2024-benSulyok Tamás 73 millió forinttal támogatott különféle szervezeteket az idén
Érdeklődésünkre kitértek arra is: Sulyok Tamás köztársasági elnök maga is kapott ajándékokat 2025-ben. Ezek elsősorban eszmei értéket képviselnek, és az ajándékozók nem az államnak – hangsúlyozták –, hanem személyesen neki szánták őket. „Ennek megfelelően az elnök tulajdonát képezik, nem állami vagyonként tartják nyilván” – közölték, hozzátéve: az államfő szándéka, hogy az ajándékok többségét – elődeihez hasonlóan – jótékonysági vagy közösségi célra ajánlja fel, illetve elárverezi azokat. Szerettük volna megtudni, hogy pontosan miket és mekkora értékben kapott Sulyok Tamás, de ezeket a kérdéseinket figyelmen kívül hagyták.
Az OH 13 milliót költött egy év alatt
Az Országgyűlési Hivatal 2024-ben 13 millió forintért vásárolt protokoll ajándékokat - írtuk nemrég. A gyakorlat szerint – közölte lapunk kérdésére a hivatal – szinte minden kiutazás vagy vendégfogadás esetében ajándékoznak, akár több delegációtag vagy tárgyalópartner részére is. A tavaly elszórt 13 millió forint egyébként tartalmazza „az EU soros elnökségből adódott parlamenti konferenciák nagy résztvevői számát is.” Az Országgyűlés Hivatala a Népszavának azt is leszögezte, hogy az ajándéktárgyak beszerzése vagy legyártatása esetében minden esetben a T. Házhoz „és/vagy a magyar nemzeti értékekhez (Hungarikumok) köthető ajándékok beszerzésére törekszünk.”