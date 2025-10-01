Sulyok Tamás nyolc hónap alatt 8, 4 milliót költött ajándékokra

köztársasági elnök;ajándék;közérdekű adatigénylés;Sulyok Tamás;

2025-10-01 08:00:00 CEST

Mintegy 8,4 millió forintot költöttek ajándékokra a Sándor-palotában 2025 első nyolc hónapjában – tudta meg a Népszava. Az átadott meglepetések értéke széles skálán mozgott: a néhány száz forintos apróságoktól egészen az 1 millió forintos protokollajándékokig terjedt.

A lapunknak küldött, közérdekű adatigénylésre adott válaszból kiderült az is, Sulyok Tamás köztársasági elnök külföldi hivatalos látogatásain, valamint a Magyarországra érkező magas rangú vendégek fogadásakor olyan dísztárgyakat nyújtott át, amelyek a magyar kulturális hagyományokat jelenítik meg. Több esetben Hungarikumok is szerepeltek az ajándékok között, emellett keretezett kép is készült a Sándor-palotáról. Belföldön, az államfő programjain főként gyermekeknek és diákcsoportoknak adtak ajándékokat: sportszereket, társasjátékokat, mesekönyveket, édességeket és élelmiszercsomagokat.

Az ajándékokat neves hazai gyártóktól, például a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-től, az Ajka Kristály Kft.-től és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-től szerezték be, de „közismert kereskedelmi üzletekből” is vásároltak. Az államfői hivatal kérdésünkre hangsúlyozta: Sulyok Tamás költségvetésében nincs külön elkülönített keret kifejezetten protokollajándékokra. Az ilyen beszerzéseket az „Államfői Protokoll” jogcímcsoport fedezi, amely általánosan az államfői protokollkiadásokra szolgál.

Érdeklődésünkre kitértek arra is: Sulyok Tamás köztársasági elnök maga is kapott ajándékokat 2025-ben. Ezek elsősorban eszmei értéket képviselnek, és az ajándékozók nem az államnak – hangsúlyozták –, hanem személyesen neki szánták őket. „Ennek megfelelően az elnök tulajdonát képezik, nem állami vagyonként tartják nyilván” – közölték, hozzátéve: az államfő szándéka, hogy az ajándékok többségét – elődeihez hasonlóan – jótékonysági vagy közösségi célra ajánlja fel, illetve elárverezi azokat. Szerettük volna megtudni, hogy pontosan miket és mekkora értékben kapott Sulyok Tamás, de ezeket a kérdéseinket figyelmen kívül hagyták.