gyermekvédelem;DK;petíció;politikai hirdetés;Demokratikus Koalíció;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;MKKP;

2025-09-30 18:29:00 CEST

A Demokratikus Koalíció szerint a fizetett politikai hirdetésére nyomott kattintásokon is múlhat a gyermekek biztonsága Magyarországon

„Ha ezen a kattintáson múlna a gyermeked biztonsága, megtennéd? Tedd meg, kattints!” – áll abban a fizetett politikai hirdetésében, amelyben petícióját reklámozza az ellenzéki párt. A kétfarkúak pártigazgatója szerint Demokratikus Koalíció adatgyűjtésre használja a gyermekvédelmet.