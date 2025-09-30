A Demokratikus Koalíció szerint a fizetett politikai hirdetésére nyomott kattintásokon is múlhat a gyermekek biztonsága Magyarországon

„A kormány évtizedek óta szőnyeg alá söpri pedofil bűncselekményeket. Mi kimondjuk: a gyermekvédelem nem lehet tabu. Ha ezen a kattintáson múlna a gyermeked biztonsága, megtennéd? Tedd meg, kattints!” – olvasható a Demokratikus Koalíció (DK) fizetett politikai hirdetésében.
A DK kampányára Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója hívta fel a figyelmet kedden a Facebook-oldalán. „Gyermekvédelmi témában tényleg minden pofon jó helyre megy 15 év korlátlan jogalkotói lehetőség után – de ez mégis micsoda? Adatgyűjtés a gyermekvédelmet felhasználva?! Hogy múlhatna »ezen a kattintson« az én gyermekem biztonsága? Tényleg hogy meritek ezt megcsinálni?” – üzente a DK-nak.
A szóban forgó kampány a Meta hirdetéstárában is megtekinthető. A hirdetésre kattintva a DK petíciójára irányítják az érdeklődőket, amelyben követelik, hogy „az Orbán-kormány biztosítson tisztességes körülményeket a gyermekvédelmi rendszerben”, adjon több forrást a gyermekotthonoknak, több segítséget a nevelőszülőknek és „valódi védelmet” a bajba került gyerekeknek. Eközben a DK kedden kifeszített egy zsoltibácsizó molinót a Gellért-hegyre – derül ki a párt Facebook-bejegyzéséből.