Iványi Gábor szerint az Orbán-kormány a MET-iskolák és a hajléktalanszálló után a hajléktalankórházat és a Wesley főiskolát is be akarja záratni

2025-09-30 17:37:00 CEST

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője állítja, hogy a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire, mint az Orbán-rendszerben. A hatalom tevékenységét ördögi cinizmusnak tartja.

Mindent el fog követni az Orbán-kormány, hogy megdézsmálja és tovább játssza azt a gusztustalan játékot, hogy mi tartozunk, miközben ők ennek a tízszeresével tartoznak nekünk, tehát megloptak bennünket – nyilatkozta Iványi Gábor A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője a 444-nek adott interjújában arról, hogy ismét a hatalom közbelépésére számít az egyszázalékos felajánlásoknál, amelyekből legutóbb több mint másfél milliárd forinthoz jutottak. A MET az egyházak közül egyébként a harmadik legnagyobb, amelyet a személyi jövedelemadóból az emberek – 114 ezren – támogattak.

Az egyház még mindig nem kapta vissza a státuszát, intézményeik inkasszó alatt vannak, az általános- és középiskoláikat már bezáratták, most pedig a Dankó utcai hajléktalanszálló került sorra. Minderről Iványi Gábor azt mondta, hogy ördögi cinizmus, amivel őket kezelik. Példaként a közoktatási államtitkár esetét elvenítette fel. – Amikor Maruzsa államtitkár elvett minden pénzt, az az ötlete támadt, hogy szedjek tandíjat, és úgy folytassuk az oktatást. Ezek a gyerekek, akiket ellátunk, nálunk esznek egyedül meleg ételt, mi vesszük nekik a tornacipőt – és tőlük szedjünk tandíjat – mondta.

Arra, hogy most éppen Sára Botond, a volt fideszes józsefvárosi polgármester főispánként mindenestül bezáratná a Dankó utcai hajléktalanszállót, az úgynevezett Fűtött Utcát a járulékos részekkel együtt, az egyházi vezető azt mondta, az indok most az lenne, hogy nem felel meg a feltételeknek. – Utána nyilván jön a Wesley főiskola, mert az maradt még lábon, meg a hajléktalankórházunk. Majd kitalálják arra is, hogy nem felel meg a kórházi feltételeknek – tette hozzá. Iványi azt mondta, hogy nálunk nincs vécépapír-hiány, minden kórterem légkondicionált, és százszázalékos kihasználtsággal működik. Szerinte ma pontosan úgy megy minden, mint a kommunizmusban, és Orbánék mindent mindenféle zsarnoktól ellesnek. Megemlített, hogy a Kádár-rendszerben, amikor távozásra kényszerítették őket a metodista egyházból, öten kaptak felfüggesztett börtönt, és éveken át az utcán prédikált.

Ezzel együtt azt mondom, hogy az a rendszer korrektebb volt. Nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire – fogalmazott az egyházi vezető, aki összeadta Orbán Viktort Lévai Anikóval, és ő keresztelte meg Ráhelt és Gáspárt is. – Orbánnak nem volt semmi vallásos háttere. A feleségének talán lehetett, de Orbán sehova nem tartozott, szerintem ő a reformátusságát csak Balog Zoltán révén alkotta meg. Teljesen vallástalan családból jön, ahol apuka párttitkár volt, és ő is a KISZ-ben villogott korábban, nem tartozott sehová. Tőle származik a „térdre, csuhások” bekiabálás is a Parlamentben – tette hozzá Iványi Gábor, aki szerint a miniszterelnök korábban is azokat az embereket próbálta maga alá söpörni, akiknek valami súlyuk volt, hogy az ő erkölcsi támogatásukkal tovább művelhesse azt, amire csak kritikusan lehet tekinteni.