választás;gyermekvédelem;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Szőlő utca;Podcast;

2025-10-01 05:45:00 CEST

Dobrev Klára: Teljesen világosan látszik, hogy a magyar állam összeomlott

Miért működne jobban a gyermekvédelem? – firtatja a lapunknak adott videóinterjújában a Demokratikus Koalíció elnöke. Itt a Népszava választási podcastsorozata, az X26 első adása.