Dobrev Klára: Teljesen világosan látszik, hogy a magyar állam összeomlott

Érkeznek a bejelentések a Demokratikus Koalícióhoz a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos nyomravezetési díj meghirdetése óta; jelenleg
a kapcsolatfelvétel, a közlések kontrollja zajlik. A közeljövőben nyilvánosságra tudnak majd hozni újabb információkat - mondta el Dobrev Klára, a DK elnöke a Népszava választási podcastje, az X26 nyitó adásában. – Fenyegethetnek bármivel, nem hagyom abba - fogalmazott, de beszélt arról is, „teljesen világosan látszik, hogy a magyar állam összeomlott" az egészségügytől az oktatáson át a vízgazdálkodásig. – Miért működne jobban a gyermekvédelem?
Dobrev Klára beszélt a DK nemrég meghirdetett 150 pontos programjáról is. Szerinte a számtalan szociális igazságtalanság megszüntetése erős államot követel, amely a bevételek ésszerű átcsoportosításával, új adópolitikával, a juttatások igazságosabb rendszerével, a közszolgáltatások javításával el tudja indítani az országot egy korszerű jóléti állam irányába. Hangsúlyozta: az ország fejlődése számára nélkülözhetetlen változásokat csak a demokratikus erők koalíciós kormányzása révén lehet megvalósítani.