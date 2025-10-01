ingatlanpiac;hitel;lakásvásárlás;lakásárak;Podcast;Otthon Start Program;

Így hat az árakra Otthon Start – Tízmilliós önerő a belépő

5-10 millióról 10-15 millió forintra nőtt a minimális önerő, amivel Budapesten és környékén bele lehet vágni a lakásvásárlásba. Podcast. 

Ráharaptak a befektetők is az olcsó kölcsönpénzre, az első lakásukat vásárlók számára az Otthon Start Programban biztosított 3 százalékos fix hitelre. Az állami támogatás kritériumaként szolgáló 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon alá gyorsan felnőnek a nemrég még jóval olcsóbban kínált ingatlanok is, emiatt 5-10 millióról 10-15 millió forintra nőtt a minimális önerő, amivel Budapesten és környékén bele lehet vágni a lakásvásárlásba - hangzott el a Népszava ingatlanpiaci podcastja, az Erkély friss epizódjában, amelynek vendégeivel, Weston Gyöngyivel, a Családi Ingatlan Irodák tulajdonosával, és Vincze Krisztiánnal, a GV Hitelközpont ügyvezetőjével Sándor Tünde gazdasági szakújságíró beszélgetett.

