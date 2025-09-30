szavazás;október 23-a;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzet hangja;Tisza Világ;

2025-09-30 21:01:00 CEST

Ötigenes szavazásra buzdít Magyar Péter, szerdán indul a Nemzet Hangja második szakasza

Először a Tisza Párt applikációján lehet szavazni, de a pártelnök azt ígéri, önkénteseik három hét alatt Magyarország összes települését bejárják, hogy mindenki véleményt nyilváníthasson.