A Tisza Párt első ilyen akciója tavasszal volt

Ötigenes szavazásra buzdít Magyar Péter, szerdán indul a Nemzet Hangja második szakasza

Először a Tisza Párt applikációján lehet szavazni, de a pártelnök azt ígéri, önkénteseik három hét alatt Magyarország összes települését bejárják, hogy mindenki véleményt nyilváníthasson.

Orbán Viktor egyértelműen elutasítja a Tisza által tervezett jelentős személyi jövedelemadó csökkentést és nyugdíjemelést, valamint, hogy több mint kétmillió idős honfitársunk kapjon maximum plusz 200 ezer forintot. Orbán elutasítja továbbá a milliárdosok vagyonadóját és a családi kedvezmények és támogatások emelését, valamint a gyermekek ellen elkövetett bűnök nyilvános kivizsgálását – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán a Tisza Párt szerdán induló Nemzet Hangja szavazás második szakasza elé. 

Üzenjünk közösen a bukott és korrupt orbáni maffiának! Küldjünk öt hangos igent! – így buzdítja hívet az ellenzéki vezető, akiket a Tisza Világ applikáció letöltésére és az azon való szavazásra kér. Mint azonban jelezte, feltehetően aktivistáiknál is ki lehet majd tölteni. –  Tisza több tízezer önkéntese mind a 3155 magyar településre eljut október 23-ig. A nemzeti ünnepünkön pedig találkozzunk Budapesten, a Nemzeti Meneten! Sorsdöntő október 23. előtt állunk – tette hozzá.

Mint megírtuk, a Tisza Párt Nemzet Hangja néven immár második szavazását azután jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt hirdetett a „közteherviselésről”, de valójában a Magyar Péter vezette ellenzéki erő ellen indított a többször is megcáfolt adóemelésre épülő lejárató kampány megerősítéséről.

