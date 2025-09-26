szavazás;kérdések;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzet hangja;Tisza Világ;

2025-09-26 17:21:00 CEST

Magyar Péter közzétette, mi lesz a Nemzet Hangja öt kérdése

Magyar Péter közölte, október 1-jétől lehet szavazni október 23-ig a Tisza Világ applikáción. Aki részt akar venni, annak le kell töltenie az alkalmazást.