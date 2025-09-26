Magyar Péter közzétette, mi lesz a Nemzet Hangja öt kérdése

Október 1-jétől indul a Nemzet Hangja szavazás öt kérdéssel: adócsökkentés, nyugdíjemelés, vagyonadó már egymilliárd forint felett, a családi kedvezmények emelése, független vizsgálat a gyermekbántalmazások kapcsán – posztolta tömören Facebook-oldalán Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazás a nemzeti ünnepünkig, október 23-ig tart majd, és az a Tisza Világ nevű applikációjukon zajlik, amit a szavazólap kitöltéséhez le kell tölteni. A poszthoz mellékelte is az öt kérdést:
1. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9%-ra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és 2,2 millió átlagbér alatt keresőnek jelentős adókedvezményt nyújtson?
2. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?
3. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1%-os vagyonadót vessen ki?
4. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?
5. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?
A Tisza Párt Nemzet Hangja néven immár második szavazását azután jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt hirdetett a „közteherviselésről”, de valójában a Magyar Péter vezette ellenzéki erő ellen indított a többször is megcáfolt adóemelésre épülő lejárató kampány megerősítéséről.
A korábbi fideszes bejelentések szerint szintén öt kérdést tesznek fel, és négyet már nyilvánosságra hoztak az adózásról, a családi adókedvezményekről, az adómentességekről, az orosz olajról és gázról.Magyar Péter: Elindítjuk a Nemzet Hangja második szakaszát
Korábban Magyar Péter az ATV Híradójának azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval.