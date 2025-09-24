Magyar Péter: Elindítjuk a Nemzet Hangja második szakaszát

népszavazás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-24 14:26:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a tavaszi után egy újabb nem hivatalos népszavazást jelentette be, amely már a jövő héten elindul. Adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családtámogatásokról kérik ki az emberek véleményét.

„Jövő héten elindítjuk a Nemzet Hangja népszavazás második szakaszát és kikérjük az emberek véleményét a TISZA terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről” – jelentette be Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnök posztjában azt írta: „Orbán Viktorék világossá tették, hogy nem támogatják a leendő TISZA-kormány programját, miszerint: csökkentjük 2 millió 200 ezer honfitársunk személyi jövedelemadóját; jelentősen növeljük 2 millió 200 ezer honfitársunk nyugdíját; bevezetjük a milliárdosok vagyonadóját; és jelentősen kibővítjük a családok támogatását.”

Magyar Péter szerint Orbánék a milliárdos oligarchák oldalán állnak, agyonadóztatják a dolgozó embereket és megélhetési válságba sodorják a nyugdíjasokat. Bejegyzésében ezt követően jelentette be, hogy újabb nem hivatalos népszavazást indítanak, már a jövő héten. „Ahogy tavasszal, úgy most is, eljutunk az ország minden településére” – ígérte az ellenzéki párt elnöke.

Magyar Péter még áprilisban ismertette a legutóbbi, egyben első nem hivatalos népszavazásuk eredményeit, amelyet március 24-én indítottak el. A Nemzet Hangja kérdőíveit akkor több mint 1,1 millió ember töltötte ki a Tisza Párt tájékoztatása szerint. A kérdőíven 12+1 kérdés szerepelt, ezek között pedig van több olyan is, amelyekről akkor már kikérték a szimpatizánsaik véleményét, akik nagy arányban igennel voksoltak (pl. nyugdíjas Szép-kártya bevezetése, szja egységesen kilenc százalékra csökkentése, ötmilliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kiszabása).

Mint megírtuk, a kormány nemrég döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg.

Magyar Péter korábban azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval. Úgy tűnik, a tiszások most a Nemzet Hangjával vágnak vissza az új nemzeti konzultációra, amelynek első kérdését éppen a minap hozták nyilvánosságra: