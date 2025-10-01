Prométheusz nyomában, avagy a tűz tisztelete

A tűzgyújtás elsajátítása az emberiség történelmének egyik legfontosabb pillanata volt, ám a mai napig vita tárgyát képezi, hogy mióta használja az ember a tüzet valójában.
Egyes kutatások szerint már 790 ezer éve ismerjük a tűzgyújtás technológiáját. Kezdetekben a legfontosabb funkciója a meleg és a fény biztosítása volt, valamint távol tartotta a ragadozókat, nem utolsó sorban az étel elkészítésében is fontos szerepet játszott. A tűz megismerésével és megzabolázásával az ember hatalmas tudás birtokába került.
A régészek szerint az emberiség történetében fordulópontot jelent a tűzgyújtás technikájának elsajátítása. A Jordán folyó partján lévő egyik régészeti lelőhelyen talált kovakövek elemzésével a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói megállapították, hogy a korai civilizációk emberei megtanultak tüzet gyújtani, ami azt feltételezi, hogy távolabbi régiókba is elmerészkedhettek az otthonaiktól. Talán ez volt az első migráció, amikor a Jordán-völgyben, délről északra elindultak az emberek és vitték magukkal a tüzet.
A közösségi tűz mindig az emberi együttlétek egyik legszentebb eleme volt, egyszerre ad meleget, fényt, védelmet és egy közös fókuszt a lángok, a parázs jelenlétével.
Az ősi, törzsi hagyományokban külön szabályok és szertartások kapcsolódnak a tűzrakáshoz, mivel a tűz az egységet szolgálja, ahol mindenki egyenrangú.
A tűz ősidők óta szent szimbólumként van jelen az emberi tudatban. Úgy gondolták őseink, hogy a Nap földi mása, az átalakulás, megtisztulás szimbóluma.