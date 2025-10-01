Prométheusz nyomában, avagy a tűz tisztelete

Mi, városiak már ritkán rakunk tüzet. Nem megyünk ki az erdőbe, gyűjtünk rőzsét és fahusángokat, hogy begyújtsunk. Városi gyerekként a táborokban találkoztam először a tűzzel olyan formában, hogy körbeültük, énekeltünk a tűz körül, és mindig volt egy ember, aki megrakta a tüzet. Idén sok fesztiválon és rendezvényen láttam, hogy tüzet raknak, és körbeülik, ahogy azt illik. Mégis kevés helyen tapasztaltam, hogy tisztelnék a tüzet, pedig alapvető közösségi hagyományaink egyike, ahogy a tűzzel bánunk.