Megint meghosszabbítanák a háborús veszélyhelyzetet, maradna a választások után is

2025-10-01 08:42:00 CEST

A fideszes többségű parlament jóváhagyása után az Orbán-kormány úgy fordulhat rá a jövő évi választásokra, hogy 2026. május közepéig maradna a rendeleti kormányzás.

Az orosz–ukrán háború miatt a kormány a háborús veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítását tartja indokoltnak. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott javaslat szerint a háborús veszélyhelyzet újabb fél évvel, 2026. május 13-ig tolnák ki – írja a 24.hu.

Az indoklás szerint az Alaptörvény tizenötödik módosításának 2026. január 1-jén hatályba lépő 8. cikke módosítja a veszélyhelyzeti jogalkotás szabályait. Január 1-je után az Orbán-kormány csak akkor adhat ki törvényt felfüggesztő, törvényi rendelkezéstől eltérő rendeletet, ha erre az Országgyűlés megfelelő többséggel felhatalmazza.

A kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján felhatalmazást kap arra, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnéséig, egyes törvények alkalmazását felfüggessze, a törvényi rendelkezésektől eltérjen, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozzon. A lap cikkében rámutat:

a fideszes többségű parlament jóváhagyása után tehát a kormány úgy fordulhatna majd rá a jövő évi választásra, hogy 2026. május közepéig folytatódhat a rendeleti kormányzás. A választás kiírásáról Sulyok Tamás köztársasági elnök dönt, de Orbán Viktor korábban közölte, arra számít, hogy a voksolás április 12-én lesz.

Csaknem három éve élünk Magyarországon „háborús veszélyhelyzetben”, amelynek hatályát a fideszesek immár sokadjára hosszabbítják meg. Magyarországon 2022 májusában vezették be először a háborús vészhelyzetet, amit azóta is fenntart a kormányzat. Ezt megelőzően, 2016-tól a migrációs, utána pedig a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet biztosította a rendeleti kormányzást.

Az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára” hivatkozva, a kétharmados fideszes parlamenti többség felhatalmazásával a kormány legutóbb május elején hosszabbította meg a háborús veszélyhelyzetet újabb fél évvel, november 15-ig.