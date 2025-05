Megjelent a rendelet a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításáról

Magyar Közlöny;veszélyhelyzet;

2025-05-13 07:28:00 CEST

A döntés újabb fél évre szól, így november 15-ig hatályos.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára hivatkozva, a kétharmados fideszes parlamenti többség felhatalmazásával a kormány ismét módosította rendeletét és újabb 180 nappal meghosszabbította a háborús veszélyhelyzetet – vette észre a 24.hu. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet 2025. november 15-én veszti hatályát.

A Magyar Közlönyben a rendelettel együtt jelent meg a törvénymódosítás, amely lehetővé tette a hosszabbítást arra hivatkozva, hogy az orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet, ezért

továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.

Az Országgyűlés április végén járult hozzá ahhoz, hogy a kormány május 18-tól további 180 nappal meghosszabbítsa a veszélyhelyzetet. A törvény módosítását 131 igen szavazattal, 45 ellenvoks mellett fogadták el a képviselők. Mint megírtuk, a kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján különleges jogrendben rendeletet alkothat, amellyel

egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti,

törvényi rendelkezésektől eltérhet,

valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Magyarországon 2022 májusában vezették be először a háborús vészhelyzetet, amit azóta is fenntart a kormányzat. Ezt megelőzően is rendkívüli jogrend biztosította a rendeleti kormányzást, 2016-tól a migrációs, utána pedig a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet.