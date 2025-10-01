Angela Merkel a könyvét népszerűsíti Magyarországon, Orbán Viktor a hivatalában fogadta a volt kancellárt

Orbán Viktor;Angela Merkel;

2025-10-01 12:13:00 CEST

A volt német kancellár tavaly megjelent „Szabadság” című könyvének bemutatója alkalmából érkezett Magyarországra.

Orbán Viktor kormányfő szerdán hivatalában fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Angela Merkel a 2024 novemberében megjelent „Szabadság” című könyvének bemutatója alkalmából látogatott Magyarországra. „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Lassan már négy éve, hogy nem Angela Merkel Németország kancellárja. Bár a lehető legritkábban jelenik meg a nyilvánosság előtt, azt sem lehet állítani, hogy teljesen kikerült volna a képből Németországban. Az év elején például bírálta saját pártját, amiért a bevándorlási szabályokat szigorító törvényjavaslat ügyében összefogtak a szélsőjobboldali AfD-vel.